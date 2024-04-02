Основная рекомендация по здоровому питанию, которая существует в настоящее время, – соблюдение принципа гарвардской тарелки.

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Что такое гарвардская тарелка

Научное сообщество рекомендует представлять прием пищи в виде тарелки:

½ часть должны занимать овощи, фрукты или ягоды. К этой категории можно отнести все, что вам нравится.

¼ тарелки – сложные углеводы, цельнозерновые продукты. Например, пшеница, киноа, овес, коричневый рис, гречка, макароны из цельной пшеницы, картофель.

¼ тарелки – белковые продукты – рыба, птица, мясо, фасоль и орехи.

Правило тарелки позволяет экспериментировать с рационом. Здесь нет строгих запретов и ограничений. Важно, чтобы прием пищи приносил не только насыщение, но и удовольствие.

О чем важно помнить в контексте здорового питания

Хорошей идеей будет включить в рацион растительные масла, например оливковое, подсолнечное, рапсовое, кукурузное. Можно использовать их как заправку к салату. Ограничьте употребление сладких напитков или вовсе откажитесь от них, если это возможно. Лучше ограничиться небольшим стаканом сока в течение дня. Пейте воду, кофе или чай, когда хочется пить. Норма потребления добавленного сахара – шесть чайных ложек в день для женщин и девять – для мужчин, лучше стараться не выходить за эти пределы слишком часто.

Отказ от ограничений и запретов

Современная диетология отказалась от строгих запретов и ограничений. Главное – следить, чтобы рацион был полноценный и содержал все основные группы продуктов. При этом можно выбрать то, что нравится.

Диеты и правила, которые заставляют человека отказываться от любимых продуктов, приводят к срывам, набора веса и могут стать причиной возникновения расстройств пищевого поведения.

Можно ориентироваться на правило 80/20. 80% суточного рациона – питательные, минимально обработанные продукты: крупы, бобовые, овощи, фрукты, белковые и кисломолочные продукты, источники ненасыщенных жиров. 20% – "еда для радости": сладости, снеки, фастфуд.