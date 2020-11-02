Як пандемія вплинула на сексуальне життя людей
Італійські венерологи проаналізували випадки виявлення інфекцій, які передаються статевим шляхом (ІПСШ) та побачили, що під час локдауну люди почали менше піклуватися про безпеку сексуальних контактів.
У дослідженні, яке провели у двох найбільших медичних центрах з діагностики та лікуванню ІПСШ в Мілані, оцінювалися дані щодо кількості виявлених випадків з 15 березня по 14 квітня 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
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Саме в цей період в Італії тривав режим жорсткої самоізоляції, коли люди могли залишати свої будинки тільки для отримання медичної допомоги, покупки продуктів і ліків і вигулу домашніх тварин.
Пандемія призвела до збільшення венеричних захворювань
Результати дуже здивували фахівців. Під час локдауну кількість відвідувань у лікарів-венерологів скоротилося більше ніж на третину (37%), але при цьому фахівці значно частіше виявляли гострі бактеріальні інфекції, такі як гонорея, вторинний рецидивний сифіліс і генітальна мікоплазма.
Автори дослідження вважають, що в умовах пандемії, коли скорочується обсяг планової медичної допомоги, потрібно залишати можливість для доступного скринінгу і лікування ІПСШ.
Якщо гострі інфекції вчасно не діагностувати та не лікувати, це може привести до серйозного зростання супутніх ускладнень – наприклад, безпліддя або передачі інфекції від матері до дитини.
Епідемія інфекцій, які передаються статевим шляхом
Раніше американські епідеміологи попереджали про те, що на виході з пандемії суспільство може зіткнутися зі спалахами інших захворювань, і в першу чергу – інфекцій, що передаються статевим шляхом. Через несвоєчасну діагностику в перспективі може статися справжній сплеск ІПСШ.
За даними ВООЗ, щорічно у світі виявляють 376 мільйонів нових випадків зараження однієї з чотирьох ІПСШ – хламідіозом, гонореєю, сифілісом або трихомоніазом. Більшість цих інфекцій протікають безсимптомно або тільки з незначними симптомами
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