Італійські венерологи проаналізували випадки виявлення інфекцій, які передаються статевим шляхом (ІПСШ) та побачили, що під час локдауну люди почали менше піклуватися про безпеку сексуальних контактів.

У дослідженні, яке провели у двох найбільших медичних центрах з діагностики та лікуванню ІПСШ в Мілані, оцінювалися дані щодо кількості виявлених випадків з 15 березня по 14 квітня 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Саме в цей період в Італії тривав режим жорсткої самоізоляції, коли люди могли залишати свої будинки тільки для отримання медичної допомоги, покупки продуктів і ліків і вигулу домашніх тварин.

Пандемія призвела до збільшення венеричних захворювань

Результати дуже здивували фахівців. Під час локдауну кількість відвідувань у лікарів-венерологів скоротилося більше ніж на третину (37%), але при цьому фахівці значно частіше виявляли гострі бактеріальні інфекції, такі як гонорея, вторинний рецидивний сифіліс і генітальна мікоплазма.

Автори дослідження вважають, що в умовах пандемії, коли скорочується обсяг планової медичної допомоги, потрібно залишати можливість для доступного скринінгу і лікування ІПСШ.

Якщо гострі інфекції вчасно не діагностувати та не лікувати, це може привести до серйозного зростання супутніх ускладнень – наприклад, безпліддя або передачі інфекції від матері до дитини.

Епідемія інфекцій, які передаються статевим шляхом

Раніше американські епідеміологи попереджали про те, що на виході з пандемії суспільство може зіткнутися зі спалахами інших захворювань, і в першу чергу – інфекцій, що передаються статевим шляхом. Через несвоєчасну діагностику в перспективі може статися справжній сплеск ІПСШ.

За даними ВООЗ, щорічно у світі виявляють 376 мільйонів нових випадків зараження однієї з чотирьох ІПСШ – хламідіозом, гонореєю, сифілісом або трихомоніазом. Більшість цих інфекцій протікають безсимптомно або тільки з незначними симптомами