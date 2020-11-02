Итальянские венерологи проанализировали случаи выявления инфекций, которые передаются половым путем (ИППП) и увидели, что во время локдауна люди стали меньше заботиться о безопасности сексуальных контактов.

В исследовании, которое провели в двух крупнейших медицинских центрах по диагностике и лечению ИППП в Милане, оценивались данные по количеству выявленных случаев с 15 марта по 14 апреля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также на тему: Какие эротические сны чаще всего снятся женщинам и мужчинам

Именно в этот период в Италии длился режим жесткой самоизоляции, когда люди могли покидать свои дома только для получения медицинской помощи, покупки продуктов и лекарств и выгула домашних животных.

Пандемия привела к увеличению венерических заболеваний

Результаты очень удивили специалистов. Во время локдауна количество посещений у врачей-венерологов сократилось более чем на треть (37%), но при этом специалисты значительно чаще выявляли острые бактериальные инфекции, такие как гонорея, вторичный рецидивный сифилис и генитальная микоплазма.

Авторы исследования считают, что в условиях пандемии, когда сокращается объем плановой медицинской помощи, нужно оставлять возможность для доступного скрининга и лечения ИППП.

Если острые инфекции вовремя не диагностировать и не лечить, это может привести к серьезному росту сопутствующих осложнений, например, бесплодия или передачи инфекции от матери к ребенку.

Эпидемия инфекций, которые передаются половым путем

Ранее американские эпидемиологи предупреждали о том, что на выходе из пандемии общество может столкнуться со вспышками других заболеваний, и в первую очередь – инфекций, передающихся половым путем. Из-за несвоевременной диагностики в перспективе может произойти настоящий всплеск ИППП.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире выявляют 376 миллионов новых случаев заражения одной из четырех ИППП – хламидиозом, гонореей, сифилисом или трихомониазом. Большинство этих инфекций протекают бессимптомно или с незначительными симптомами.