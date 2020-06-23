Американське онкологічне товариство випустило нове керівництво з дієти й фізичної активності для профілактики раку. У документ були внесені зміни, які обумовлені науковими знахідками останніх років.

Зміни торкнулися всіх частин рекомендацій, які опублікували в American Cancer Society.

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Фізична активність

Раніше американські онкологи рекомендували 150 хвилин помірного фізичного навантаження або 75 хвилин інтенсивного навантаження в тиждень. Зараз вони вказують на необхідність збільшення навантаження: до 150-300 хвилин або 75-150 хвилин на тиждень відповідно. Бажана кількість хвилин фізичної активності на тиждень – 300.

Харчування

Раніше онкологи рекомендували дотримуватися здорової, переважно рослинною, дієти, яка допомагає підтримувати здорову вагу. Вони радили уникати червоного і переробленого м'яса, їсти не менше 2,5 порцій фруктів або овочів, вибирати цілозернові, а не рафіновані продукти.



Правильне харчування – хороша профілактика раку / Фото unsplash

Зараз рекомендації роблять акцент на здорових патернах харчування.

Немає жодного продукту або навіть груп продуктів, які б допомагали значно знизився рівень ризику розвитку раку. Сучасні наукові дані підтримують перехід від прив'язки до певних поживних речовин до більш цілісних концепцій дієтичних патернів,

– розповіла Лора Маркоф, віцепрезидент Американського онкологічного товариства.

Здорові патерни включають продукти, які багаті на поживні елементи, в кількостях, що дозволяють підтримувати здорову вагу. Вони містять багато різних фруктів і овочів, бобових, цілозернових продуктів. Суперечать здоровим патернам червоне і перероблене м'ясо, солодкі напої, ультраперероблені продукти.

Алкоголь

Змінилися рекомендації з приводу алкоголю. Раніше вважалося, що його потрібно обмежувати: до однієї стандартної порції в день для жінок і до двох для чоловіків. Зараз до цієї рекомендації додалося вказівку, що від алкоголю краще повністю відмовитися.