Як приготування їжі впливає на вміст вітамінів

Відомо, що висока температура не впливає на вітамін К і більшість мінералів, окрім калію. Але вона пошкоджує вітаміни Е, С і вітаміни групи В, окрім рибофлавіну та ніацину. В їжі, яку смажать і запікають, знижується вміст вітамінів А, D і Е, пише healthline.

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В одному дослідженні вчені з'ясовували, як різні методи приготування впливають на вміст вітаміну С у броколі, шпинаті та салаті. Овочі розділили на порції по 100 грамів. Потім окремо протягом п'яти хвилин варили, готували на пару і запікали в мікрохвильовій печі.

У результаті броколі, шпинат і салат втратили значну кількість вітаміну С при варінні – майже 50%, у мікрохвильовій печі – близько 25%. Найменше вітаміну С втратилося при приготуванні на пару – в середньому від 8,6 до 14,3%.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

В іншому дослідженні участь брала тільки броколі. Її готували на пару та в мікрохвильовці, кип'ятили, смажили і обсмажували з подальшим варінням. У підсумку виявилося, що всі види приготування, окрім обробки парою, призводять до значних втрат вітаміну С.

В експериментах брав участь і тунець. Рибу смажили, варили, запікали в мікрохвильовій печі та консервували. При варінні та запіканні тунець зберіг значну кількість омега-3 жирних кислот, на відміну від смаження та консервування.

Як готувати їжу, щоб не втрачати користь

Для того щоб зберегти поживні речовини в їжі, можна спробувати наступні способи: