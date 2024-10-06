Чому люди їдять тільки мʼясо

Дієта карнівор передбачає повне вилучення з раціону круп, фруктів, овочів і рослинних олій, обмежуючись тільки тваринною їжею, такою як м'ясо, яйця та молоко, пише Cleveland Clinic.

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Існують екстремістські підходи, за яких людина споживає виключно м'ясо та воду. Такий підхід популярний серед деяких підприємців, які переконані, що прабатьки людства переважно харчувалися м'ясом, переходячи до рослинної їжі лише у періоди неврожаю. На їхню думку, дієта, багата тваринними жирами та білками, сприяє оптимальній роботі мозку та тіла.

Індивідуальні вподобання також відіграють роль: багато людей просто любить м'ясо за його смак і хочуть вживати його у великих кількостях. Брак часу іноді призводить до того, що люди харчуються напівфабрикатами та фастфудом, в основі яких м'ясні продукти.

Які наслідки має мʼясна дієта

Наслідки м'ясної дієти можуть бути різними. Поки що мало досліджень, які проводилися виключно на такому харчуванні, тому важко говорити про однозначні плюси та мінуси.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Прихильники дієти часто стверджують, що втрачають вагу, проте довгострокові ефекти залишаються незрозумілими. У м'ясі дійсно міститься багато білків, вітамінів та мінералів, проте воно не забезпечує необхідної кількості клітковини, що може призвести до проблем із травленням, та викликати закрепи. Також, високе споживання м'яса може погіршити стан людей із серцево-судинними захворюваннями та іншими хронічними хворобами.

Дієта з високим вмістом насичених жирів може підвищувати рівень "поганого" холестерину та збільшувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Оброблене м'ясо містить багато натрію, що також сприяє ризику серцевих нападів та погіршення серцевої функції.

Дослідження серед британців виявило, що у тих, хто вживає багато м'яса, підвищується ризик розвитку серцево-судинних порушень, ожиріння, діабету та онкологічних захворювань, включаючи рак товстої кишки. Крім того, опитування серед людей на карнівор-дієті вказало на такі побічні ефекти, як діарея, запори, збільшення ваги та проблеми з м'язами та сном.

Таким чином, можна зробити висновок, що дієта, заснована на великій кількість м'яса, несе в собі більше ризиків для здоров'я, ніж потенційних вигод.