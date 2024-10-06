Почему люди едят только мясо

Диета карнивор предполагает полное исключение из рациона круп, фруктов, овощей и растительных масел, ограничиваясь только животной пищей, такой как мясо, яйца и молоко, пишет Cleveland Clinic.

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Существуют экстремистские подходы, при которых человек потребляет исключительно мясо и воду. Такой подход популярен среди некоторых предпринимателей, которые убеждены, что прародители человечества преимущественно питались мясом, переходя к растительной пище только в периоды неурожая. По их мнению, диета, богатая животными жирами и белками, способствует оптимальной работе мозга и тела.

Индивидуальные предпочтения также играют роль: многие люди просто любят мясо за его вкус и хотят употреблять его в больших количествах. Нехватка времени иногда приводит к тому, что люди питаются полуфабрикатами и фастфудом, в основе которых мясные продукты.

Какие последствия имеет мясная диета

Последствия мясной диеты могут быть разными. Пока мало исследований, которые проводились исключительно на таком питании, поэтому трудно говорить об однозначных плюсах и минусах.

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Сторонники диеты часто утверждают, что теряют вес, однако долгосрочные эффекты остаются непонятными. В мясе действительно содержится много белков, витаминов и минералов, однако оно не обеспечивает необходимого количества клетчатки, что может привести к проблемам с пищеварением, и вызвать запоры. Также, высокое потребление мяса может ухудшить состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими болезнями.

Диета с высоким содержанием насыщенных жиров может повышать уровень "плохого" холестерина и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Обработанное мясо содержит много натрия, что также способствует риску сердечных приступов и ухудшения сердечной функции.

Исследование среди британцев выявило, что у тех, кто употребляет много мяса, повышается риск развития сердечно-сосудистых нарушений, ожирения, диабета и онкологических заболеваний, включая рак толстой кишки. Кроме того, опрос среди людей на карнивор-диете указал на такие побочные эффекты, как диарея, запоры, увеличение веса и проблемы с мышцами и сном.

Таким образом, можно сделать вывод, что диета, основанная на большом количество мяса, несет в себе больше рисков для здоровья, чем потенциальных выгод.