Как приготовление пищи влияет на содержание витаминов

Известно, что высокая температура не влияет на витамин К и большинство минералов, кроме калия. Но она повреждает витамины Е, С и витамины группы В, кроме рибофлавина и ниацина. В пище, которую жарят и запекают, снижается содержание витаминов А, D и Е, пишет healthline.

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В одном исследовании ученые выясняли, как различные методы приготовления влияют на содержание витамина С в брокколи, шпинате и салате. Овощи разделили на порции по 100 граммов. Затем отдельно в течение пяти минут варили, готовили на пару и запекали в микроволновой печи.

В результате брокколи, шпинат и салат потеряли значительное количество витамина С при варке – почти 50%, в микроволновой печи – около 25%. Меньше всего витамина С потерялось при приготовлении на пару – в среднем от 8,6 до 14,3%.

Відчуваєте постійну слабкість та маєте поганий настрій? Це може свідчити про нестачу вітаміну D в організмі. Вихід є – Вітагама D₃ що позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів та повертає радість життю!

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

В другом исследовании участие принимала только брокколи. Ее готовили на пару и в микроволновке, кипятили, жарили и обжаривали с последующей варкой. В итоге оказалось, что все виды приготовления, кроме обработки паром, приводят к значительным потерям витамина С.

В экспериментах участвовал и тунец. Рыбу жарили, варили, запекали в микроволновой печи и консервировали. При варке и запекании тунец сохранил значительное количество омега-3 жирных кислот, в отличие от жарки и консервирования.

Как готовить пищу, чтобы не терять пользу

Для того чтобы сохранить питательные вещества в пище, можно попробовать следующие способы: