Как приготовление пищи влияет на содержание витаминов

Известно, что высокая температура не влияет на витамин К и большинство минералов, кроме калия. Но она повреждает витамины Е, С и витамины группы В, кроме рибофлавина и ниацина. В пище, которую жарят и запекают, снижается содержание витаминов А, D и Е, пишет healthline.

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В одном исследовании ученые выясняли, как различные методы приготовления влияют на содержание витамина С в брокколи, шпинате и салате. Овощи разделили на порции по 100 граммов. Затем отдельно в течение пяти минут варили, готовили на пару и запекали в микроволновой печи.

В результате брокколи, шпинат и салат потеряли значительное количество витамина С при варке – почти 50%, в микроволновой печи – около 25%. Меньше всего витамина С потерялось при приготовлении на пару – в среднем от 8,6 до 14,3%.

Відчуваєте постійну слабкість та маєте поганий настрій? Це може свідчити про нестачу вітаміну D в організмі. Вихід є – Вітагама D₃ що позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів та повертає радість життю!
*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

В другом исследовании участие принимала только брокколи. Ее готовили на пару и в микроволновке, кипятили, жарили и обжаривали с последующей варкой. В итоге оказалось, что все виды приготовления, кроме обработки паром, приводят к значительным потерям витамина С.

В экспериментах участвовал и тунец. Рыбу жарили, варили, запекали в микроволновой печи и консервировали. При варке и запекании тунец сохранил значительное количество омега-3 жирных кислот, в отличие от жарки и консервирования.

Как готовить пищу, чтобы не терять пользу

Для того чтобы сохранить питательные вещества в пище, можно попробовать следующие способы:

  1. Готовьте на пару.
  2. Старайтесь готовить овощи до момента, когда они становятся мягкими.
  3. Подавайте горячие блюда сразу, чтобы избежать еще большей потери витамина С.
  4. Используйте для заправки оливковое или рапсовое масло.