Психологи провели дослідження та розповіли, як подружитися з котом або кішкою. Спосіб досить цікавий та водночас простий у виконанні.

Повільне моргання і примруження очей коти сприймають так само як людина сприймає щиру усмішку. Дослідження опубліковане у журналі Scientific Reports.

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Команда психологів з Сасесського і Портсмутського університетів, що у Великобританії, провела два експерименти.

До першого експерименту залучили 21 кота віком від декількох місяців до 16 років. Аби тварини не відчували стрес, вони перебували у власних будинках за метр від своїх господарів.

Під керівництвом психолога їхні власники особливим чином кліпали або мружили очі. Передбачалося, що це дозволити допоможе налагодити контакт. Важливо, що усі тваринки проживали у цих людей не менше трьох місяців.

Для другого тесту взяли 24 котів віком від року до 17. Тепер з ним взаємодіяли незнайомі люди.

Спершу дослідник простягав кожній тварині руку, аби перевірити, чи готова вона йти на контакт. Згодом людина або повільно кліпала, сидячи навпроти, або ж просто дивилась в бік і не висловлюючи емоцій. Згодом учасник експерименту знову простягав руку котові й дивився, як змінилося його ставлення.

Результати показали що коти реагують на повільне моргання або мруження очей та навіть повторюють ці дії. Також з'ясувалося, що ці рухи здаються тваринам приязними, тож після цих дій коти спокійно підходять навіть до незнайомця.

Спробуйте примружити очі, дивлячись на домашнього улюбленця, а потім прикрити їх на пару секунд. Ви виявите, що ваша кішка повторить ці дії, і зможете почати з нею свого роду розмову,

– розповіла керівниця дослідження, професорка Карен Маккомб зі Школи психології Університету Сассекса.

Вчені припустили, що, можливо, коти бачать, що людина перериває зоровий контакт, який асоціюється у них з небезпекою. Згідно з іншою гіпотезою, кішки сприймають рухи очима як усмішку або ж очікують якоїсь винагороди.