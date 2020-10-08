Психологи провели исследование и рассказали, как подружиться с котом или кошкой. Способ довольно интересный и одновременно простой в исполнении.

Медленное моргание и прищур глаз кошки воспринимают так же, как человек воспринимает искреннюю улыбку. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Команда психологов из Сассекского и Портсмутского университетов, что в Великобритании, провела два эксперимента.

К первому эксперименту привлекли 21 кота в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет. Чтобы животные не испытывали стресс, они находились в собственных домах в метре от своих хозяев.

Под руководством психолога их владельцы особым образом моргали или щурили глаза. Предполагалось, что это поможет наладить контакт. Важно, что все животные проживали у этих людей не менее трех месяцев.

Для второго теста взяли 24 кота в возрасте от года до 17. Теперь с ними взаимодействовали незнакомые люди.

Сначала исследователь протягивал каждому животному руку, чтобы проверить, готова ли она идти на контакт. Впоследствии человек или медленно моргал, сидя напротив, или же просто смотрел в сторону, не выражая эмоций. Впоследствии участник эксперимента снова протягивал руку коту и смотрел, как изменилось его отношение.

Результаты показали, что коты реагируют на медленное моргание или прищур глаз и даже повторяют эти действия. Также выяснилось, что эти движения кажутся животным дружелюбными, поэтому после этих действий коты спокойно подходят даже к незнакомцу.

Попробуйте прищурить глаза, глядя на домашнего любимца, а затем прикрыть их на пару секунд. Вы обнаружите, что ваша кошка повторит эти действия, и сможете начать с ней своего рода беседу,

– рассказала руководитель исследования, профессор Карен Маккомб из Школы психологии Университета Сассекса.

Ученые предположили, что, возможно, коты видят, что человек прерывает зрительный контакт, который ассоциируется у них с опасностью. Согласно другой гипотезе, кошки воспринимают движения глазами как улыбку или же ожидают какого-то вознаграждения.