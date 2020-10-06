Кризис идентичности: в британском зоопарке страус бросил самку и начал жить с зебрами
В британском Уилтшире страус из сафари-парка бросил свою партнершу, которая высиживает яйцо, и начал жить с 12 зебрами.
Страус по прозвищу Блю с рождения жил обычной жизнью, но внезапно перестал вести себя, как страус. Блю присоединился к зебрам и стал вести себя, как они, сообщает The Sun.
К теме В Великобритании кошка воровала вещи у соседей в течение года: фото
Так, нового Блю не беспокоят привычные страусиные дела. Он перестал обращать внимание на свою самку и даже на любимое лакомство.
Теперь он пасется рядом с зебрами, играет с ними и даже пытается махать "фантомным хвостом". Зато млекопитающие такой компании не возражают и приняли страуса, как родного.
Сотрудники парка считают, что у Блю может быть "кризис идентичности".
Возможно, ему просто не нравятся самки, но мы не уверены в этом. Он сейчас немного странный,
– рассказал один из сотрудников парка.
Руководство заведения не слишком толерирует новый выбор страуса, поэтому планирует переселить Блю в другое место, а вместо него взять более ответственного самца, который не откажется продолжать род.
Страус Блю, считающий себя зеброй / Фото BBC ANIMAL PARK
Что такое кризис идентичности и как он проявляется у людей
Когда человек осознает свою принадлежность к какой-либо группе, знает свою роль в обществе, имеет определенность в социокультурной среде и сформированную систему ценностей, норм и правил поведения, это называется идентичностью. То есть суть идентичности заключается в понимании своего "я".
Кризис идентичности – это один из этапов формирования личности, когда человек сталкивается с проблемой самоопределения. Человек находится в поиске своего места, роли и назначения в социуме.
Обычно наступление кризиса происходит тогда, когда развитие идентичности достигает своей критической точки. Преимущественно это происходит в подростковом возрасте.