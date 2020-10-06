В британском Уилтшире страус из сафари-парка бросил свою партнершу, которая высиживает яйцо, и начал жить с 12 зебрами.

Страус по прозвищу Блю с рождения жил обычной жизнью, но внезапно перестал вести себя, как страус. Блю присоединился к зебрам и стал вести себя, как они, сообщает The Sun.

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Так, нового Блю не беспокоят привычные страусиные дела. Он перестал обращать внимание на свою самку и даже на любимое лакомство.

Теперь он пасется рядом с зебрами, играет с ними и даже пытается махать "фантомным хвостом". Зато млекопитающие такой компании не возражают и приняли страуса, как родного.

Сотрудники парка считают, что у Блю может быть "кризис идентичности".

Возможно, ему просто не нравятся самки, но мы не уверены в этом. Он сейчас немного странный,

– рассказал один из сотрудников парка.

Руководство заведения не слишком толерирует новый выбор страуса, поэтому планирует переселить Блю в другое место, а вместо него взять более ответственного самца, который не откажется продолжать род.



Страус Блю, считающий себя зеброй / Фото BBC ANIMAL PARK

Что такое кризис идентичности и как он проявляется у людей

Когда человек осознает свою принадлежность к какой-либо группе, знает свою роль в обществе, имеет определенность в социокультурной среде и сформированную систему ценностей, норм и правил поведения, это называется идентичностью. То есть суть идентичности заключается в понимании своего "я".

Кризис идентичности – это один из этапов формирования личности, когда человек сталкивается с проблемой самоопределения. Человек находится в поиске своего места, роли и назначения в социуме.

Обычно наступление кризиса происходит тогда, когда развитие идентичности достигает своей критической точки. Преимущественно это происходит в подростковом возрасте.