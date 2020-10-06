У британському Вілтширі страус з сафарі-парку кинув свою партнерку, яка висиджує яйце, та почав жити з 12 зебрами.

Страус на прізвисько Блю від народження жив звичайним життям, але раптово перестав поводитись, як страус. Блю приєднався до зебр і та став поводитися, як вони, повідомляє The Sun.

До теми У Великій Британії кішка крала речі у сусідів протягом року: фото

Так, нового Блю не турбують звичні страусині справи. Він перестав звертати увагу на свою самку і навіть на улюблені ласощі.

Тепер він пасеться поруч з зебрами, грає з ними та навіть намагається махати "фантомним хвостом". Натомість ссавці такій компанії не заперечують та прийняли страуса, як рідного.

Співробітники парку вважають, що у Блю може бути "криза ідентичності".

Можливо, йому просто не подобаються самки, але ми не впевнені в цьому. Він зараз трохи дивний,

– розповів один зі співробітників парку.

Керівництво закладу не надто толерує новий вибір страуса, тож планує переселити Блю в інше місце, а замість нього взяти більш відповідального самця, який не відмовиться продовжувати рід.



Страус Блю, який вважає себе зеброю / Фото BBC ANIMAL PARK

Що таке криза ідентичності та як вона проявляється у людей

Коли людина усвідомлює свою приналежність до якої-небудь групи, знає свою роль у суспільстві, має визначеність в соціокультурному середовищі та сформовану систему цінностей, норм і правил поведінки, це називається ідентичністю. Тобто суть ідентичності полягає в розумінні свого "я".

Криза ідентичності – це один з етапів формування особистості, коли людина стикається з проблемою самовизначення. Людина перебуває в пошуку свого місця, ролі та призначення в соціумі.

Зазвичай настання кризи відбувається тоді, коли розвиток ідентичності досягає своєї критичної точки. Переважно це відбувається у підлітковому віці.