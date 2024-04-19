Основою для цього дослідження стали дані проєкту "Healthy Brain Project", в контексті якого фахівці з Університету Монаша в Австралії вивчають вплив різних обставин на розвиток хвороби Альцгеймера та інших форм деменції.

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Нове дослідження впливу довкілля на ризик деменції

У минулому, вчені помітили, що жителі місцин з низьким соціально-економічним статусом були більш схильні до ризику деменції, і у них гірше функціонує пам'ять. Це спонукало дослідників до глибшого аналізу особливостей території проживання, пов'язаних із ризиком розвитку деменції та погіршенням когнітивних здібностей.

В рамках роботи дослідили дані про кілька тисяч жителів Австралії у віці від 40 до 70 років, які брали участь у проєкті "Healthy Brain Project" у 2016 – 2020 роках. До початку дослідження у них не було діагностовано деменцію і вони не приймали препарати проти хвороби Альцгеймера.

Місце проживання має значення

Фахівці з'ясували, як характеристики районів проживання, такі як наявність рослинності, відстань до найближчого парку чи скверу, кількість перехресть та рівень злочинності (ґрунтуючись на офіційній статистиці), впливали на оцінках ризику деменції та результатів тестів на памʼять та увагу.

У результаті виявилося, що віддаленість зелених зон та підвищений рівень злочинності корелювали з більшою ймовірністю зіткнутися з хворобою Альцгеймера чи подібними порушеннями. Зокрема, з погляду ризику деменції дворазове збільшення відстані до найближчого парку було рівносильним додатковим 2,5 року до віку учасників. Крім того, кожна подвійне зростання в рівні злочинності асоціювалася з таким же погіршенням роботи пам'яті, якби людина раптом постаріла на три роки.

Причини такого звʼязку

Дослідники уточнили, що близькість парків може стимулювати активний спосіб життя та забезпечувати більше можливостей для соціалізації. Також, зелені насадження допомагають знизити вплив стресових факторів довкілля, таких як забруднення повітря і шум.

Що стосується криміногенної ситуації, то її погіршення може опосередковано впливати на спосіб життя, що призводить до деменції. Зокрема, через високий рівень злочинності люди можуть рідше виходити на вулицю і відвідувати суспільні заклади, відчувати психологічний стрес і мати гірший сон.