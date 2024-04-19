Основой для этого исследования стали данные проекта "Healthy Brain Project", в контексте которого специалисты из Университета Монаша в Австралии изучают влияние различных обстоятельств на развитие болезни Альцгеймера и других форм деменции.

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Новое исследование влияния окружающей среды на риск деменции

В прошлом, ученые заметили, что жители местностей с низким социально-экономическим статусом были более подвержены риску деменции, и у них хуже функционирует память. Это побудило исследователей к более глубокому анализу особенностей территории проживания, связанных с риском развития деменции и ухудшением когнитивных способностей.

В рамках работы исследовали данные о нескольких тысячах жителей Австралии в возрасте от 40 до 70 лет, которые принимали участие в проекте "Healthy Brain Project" в 2016 – 2020 годах. До начала исследования у них не была диагностирована деменция и они не принимали препараты против болезни Альцгеймера.

Место жительства имеет значение

Специалисты выяснили, как характеристики районов проживания, такие как наличие растительности, расстояние до ближайшего парка или сквера, количество перекрестков и уровень преступности (основываясь на официальной статистике), влияли на оценках риска деменции и результатов тестов на память и внимание.

В результате оказалось, что удаленность зеленых зон и повышенный уровень преступности коррелировали с большей вероятностью столкнуться с болезнью Альцгеймера или подобными нарушениями. В частности, с точки зрения риска деменции двукратное увеличение расстояния до ближайшего парка было равносильно дополнительным 2,5 года к возрасту участников. Кроме того, каждый двойной рост в уровне преступности ассоциировался с таким же ухудшением работы памяти, если бы человек вдруг постарел на три года.

Причины такой связи

Исследователи уточнили, что близость парков может стимулировать активный образ жизни и обеспечивать больше возможностей для социализации. Также, зеленые насаждения помогают снизить влияние стрессовых факторов окружающей среды, таких как загрязнение воздуха и шум.

Что касается криминогенной ситуации, то ее ухудшение может косвенно влиять на образ жизни, что приводит к деменции. В частности, из-за высокого уровня преступности люди могут реже выходить на улицу и посещать общественные заведения, испытывать психологический стресс и иметь худший сон.