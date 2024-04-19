Многие исследования подтверждают вред диеты, которая состоит из быстрой еды. Одно из таких исследований демонстрирует, что такое питание вредит как физическому здоровью, так и психическому состоянию человека.

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Отмечается, что такой рацион увеличивает вероятность развития депрессии, тревоги и других психических расстройств. В дополнение к этому, ученые из Франции обнаружили, что сладости и печенье на завтрак из-за высокого содержания рафинированных углеводов делают людей менее привлекательными для противоположного пола, независимо от их веса.

Новое исследование фастфуда

Исследователи из University of Southern California в Лос-Анджелесе (США) обнаружили, что большое количество сладкого и жирного в рационе может навсегда повлиять на память. У грызунов, которые в молодости ели нездоровую пищу, были замечены проблемы с памятью, которые не исчезли с возрастом.

Считается, что у людей с болезнью Альцгеймера уровень нейромедиатора ацетилхолина в головном мозге снижается, он необходим для памяти, обучения, внимания, возбуждения и движений мышц. Ученые изучали влияние диеты на уровень ацетилхолина у крыс, которые ели сладкую и жирную пищу, по сравнению с контрольной группой животных, а затем провели ряд тестов на память.

Фастфуд влияет на память

Грызунам предложили изучать новые объекты в разных местах. Через несколько дней животным дали аналогичную среду, но добавили один новый предмет. Грызуны, что имели нездоровую диету, не смогли вспомнить, что и где они уже видели, тогда как грызуны из контрольной группы узнали знакомые объекты.

Ученые предупреждают, что такое питание в юности может привести к последствиям, устранить которые будет сложно. Этот жизненный период очень важен в развитие мозга, происходят важные биологические процессы. Если механизмы памяти нарушаются из-за нездорового питания в детстве, то впоследствии побороть их будет гораздо труднее, чем если они случились во взрослом возрасте.

По данным исследователей, эффект от быстрой еды сохранится даже если в какой-то момент перейти на сбалансированную диету. Без медицинского вмешательства функции памяти не восстановятся.