З 5 червня в регіонах, де сприятлива епідеміологічна ситуація, відновлено внутрішні перельоти. З 15 червня мають запустити міжнародні перельоти. Однак пандемія ще у розпалі, тож користуючись літаками, треба ретельно дотримуватися правил безпеки!

Найкращий спосіб захистись від коронавірусу – це поки нікуди не літати, пише Meduza. Різні організації виступають за те, щоб люди як і раніше намагалися не переміщатися.

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Особливо, якщо у вас є симптоми застуди. Якщо ви або хтось із тих, з ким ви живете, перехворів, то з польотом теж варто почекати: має пройти мінімум 10 днів після появи у вас симптомів і три дні після одужання. А якщо симптомів не було зовсім, потрібні два поспіль негативних ПЛР-тесту з паузою мінімум у 24 години.

Крім того, варто відмовитися від польоту, якщо:

ви живете там, де активно поширюється коронавірус, або їдете туди;

у вас або у людини, до якого ви їдете, з більшою ймовірністю розвинеться важка форма захворювання.



В літаку менше шансів підхопити COVID-19 / Фото unsplash.com

Як літати, щоб не підхопити коронавірус

Якщо летіти все ж треба, то варто дотримуватися правил, які зменшать ймовірність зараження.

Не порушуйте правила в аеропорту і в літаку. Їх встановлюють заради вашої безпеки, тому не псуйте настрій собі, іншим пасажирам та бортпровідникам. Купуйте квитки в онлайн. Місце біля вікна безпечніше, бо, сидячи біля проходу, ви контактуєте з більшою кількістю людей. Старайтеся не затримуватися в аеропорту. Дотримуйтесь правил гігієни, яких нас навчила пандемія:

носіння маску;

часто і правильно мийте руки;

не чіпайте обличчя;

не чіпайте інших людей;

кашляйте і чхати в лікоть або ж в серветку (але тоді треба її відразу викинути і помити руки);

користуйтеся антисептиком. Менше рухайтеся салоном літака. Заразитися в літаку можна при безпосередньому контакті, через забруднений предмет і через вірусні частинки, що переносяться повітрям від хворої людини. Тому залишайтеся на своєму місці й зайвий раз постарайтеся нікуди не ходити (але важливо сидячи розминати ноги). Якщо в польоті у вас з'явилися підозрілі симптоми – тим більше, не вставайте зі свого місця і повідомте про це члену екіпажу. Користуйтеся туалетом, який найближче до вас. Після цього обов'язково помийте руки.



Як користуватися літаком під час пандемії / Інфографіка 24 каналу

Якщо ви опиналися в одному літаку з хворою людиною – це не означає, що ви обов'язково захворієте. Літаки оснащені спеціальними фільтрами, які зменшують ризик зараження. Але правил безпеки варто дотримуватися.

Які польоти в Україні розпочнуться з 5 червня

Компанія "Міжнародні авіалінії України" з 5 червня відновлює регулярні рейси між Києвом та Одесою. Літаки вилетять з Києва у п’ятницю та суботу, 5 та 6 червня. Зворотний рейс з Одеси до Києва відбудеться у понеділок та вівторок, 8 та 9 червня.

Квитки вже можна придбати на сайті МАУ.

Рейси з Києва 5 і 6 червня / Скриншот з сайту МАУ