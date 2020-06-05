С 5 июня в регионах, где благоприятная эпидемиологическая ситуация, восстановлены внутренние перелеты. С 15 июня должны запустить международные перелеты. Однако пандемия еще в разгаре, поэтому, пользуясь самолетами, надо тщательно соблюдать правила безопасности!

Лучший способ защитится от коронавируса – это пока никуда не летать, пишет Meduza. Различные организации выступают за то, чтобы люди по-прежнему старались не перемещаться.

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Особенно, если у вас есть симптомы простуды. Если вы или кто-то из тех, с кем вы живете, переболел, то с полетом тоже стоит повременить: должно пройти минимум 10 дней после появления у вас симптомов и три дня после выздоровления. А если симптомов не было совсем, нужны два подряд отрицательных ПЦР-теста с паузой минимум в 24 часа.

Кроме того, стоит отказаться от полета, если:

вы живете там, где активно распространяется коронавирус, или едете туда;

у вас или у человека, к которому вы едете, с большей вероятностью разовьется тяжелая форма заболевания.



В самолете меньше шансов подхватить COVID-19 / Фото unsplash.com

Как летать, чтобы не подхватить коронавирус

Если лететь все же надо, то стоит соблюдать правила, которые уменьшат вероятность заражения.

Не нарушайте правила в аэропорту и в самолете. Их устанавливают ради вашей безопасности, поэтому не портите настроение себе, другим пассажирам и бортпроводникам. Покупайте билеты онлайн. Место у окна безопаснее, потому что, сидя у прохода, вы контактируете с большим количеством людей. Старайтесь не задерживаться в аэропорту. Соблюдайте правила гигиены, которым нас научила пандемия:

- носите маску;

- часто и правильно мойте руки;

- не трогайте лицо;

- не трогайте других людей;

- кашляйте и чихайте в локоть или в салфетку (но тогда надо ее сразу выбросить и помыть руки);

- пользуйтесь антисептиком. Меньше двигайтесь по салону самолета. Заразиться в самолете можно при непосредственном контакте, через загрязненный предмет и через вирусные частицы, которые переносятся по воздуху от больного человека. Поэтому оставайтесь на своем месте и лишний раз постарайтесь никуда не ходить (но важно сидя разминать ноги). Если в полете у вас появились подозрительные симптомы – тем более, не вставайте со своего места и сообщите об этом члену экипажа. Пользуйтесь туалетом, который ближе всего к вам. После этого обязательно помойте руки.



Как пользоваться самолетом во время пандемии / Инфографика 24 канала

Если вы оказались в одном самолете с больным человеком – это не означает, что вы обязательно заболеете. Самолеты оснащены специальными фильтрами, которые уменьшают риск заражения. Но правила безопасности стоит соблюдать.

Какие полеты в Украине начнутся с 5 июня

Компания "Международные авиалинии Украины" с 5 июня возобновляет регулярные рейсы между Киевом и Одессой. Самолеты вылетят из Киева в пятницу и субботу, 5 и 6 июня. Обратный рейс из Одессы в Киев состоится в понедельник и вторник, 8 и 9 июня.

Билеты уже можно приобрести на сайте МАУ.

Рейсы из Киева 5 и 6 июня / Скриншот с сайта МАУ