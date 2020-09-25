Куріння канабісу під час вагітності може посилювати психотичну поведінку у дітей і погіршувати когнітивні здібності.

Про це пише видання CNN з посиланням на дослідження вчених, опубліковане у журналі JAMA Psychiatry.

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Дослідники проаналізували дані 11 489 дітей, за якими спостерігали в рамках дослідження когнітивного розвитку мозку у віці приблизно 9 років.

655 з цих дітей, згідно із зізнаннями матерів, зазнали впливу канабісу в утробі. Відповідно, у порівнянні з іншими 10 834 дітьми, малюки матерів, які курили марихуану, мали більше шансів мати психотичну поведінку, соціальні проблеми, проблеми зі сном, а також слабші когнітивні здібності.

Психотична поведінка: симптоми Гостре чи часткове порушення мислення, поведінки чи настрою;

Спотворення сприйняття реальності;

Невідповідність подій і реакцій на них;

Виразний психологічний дискомфорт ;

Маячні стани і галюцинації ;

Рухові розлади (ступор чи збудження) ;

Афективні розлади (депресія чи маніакальний стан).

Крім того, у дослідженні йдеться, що якщо жінка продовжувала вживати канабіс після того, як дізналася про вагітність, негативні ефекти були більш вираженими.



Куріння марихуани негативно впливає на когнітивні здібності дитини / Фото: Getty Images

На жаль, видання зазначає, що вживання марихуани вагітними жінками в останні десятиліття зростає. На жаль, більшість вживають канабіс протягом перших трьох місяців вагітності, переважно, у розважальних цілях.

У випадку, якщо будь-яка жінка курить марихуану і виявила, що вона вагітна, слід негайно обговорити це зі своїми лікарями, наголошують експерти.