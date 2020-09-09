Алкоголь для вагітних є протипоказаним, і жодних вмовлянь на кшталт "трошки можна" не може бути. Наслідки вживання алкоголю вагітними серйозні та можуть стати причиною вроджених вад дитини.

Про шкоду алкоголю для вагітних розповіла Уляна Супрун.

Читайте також Яка доза алкоголю змінює спогади: дослідження

Довідка: про шкоду алкоголю для плоду заговорили нещодавно – трохи менше, ніж 50 років тому. У 1973 році в журналі The Lancet опублікували перші дослідження, в яких описувалися загальні проблеми розвитку дітей, яких народили жінки, залежні від алкоголю.

З'явився термін "фетальний алкогольний синдром" – ФАС

Порушення можуть бути різного характеру: фізичні, психічні, поведінкові та/або проблеми з навчанням і тривають все життя. Фетальний алкогольний синдром – найбільш згубний наслідок вживання алкоголю з усього спектру фетальних алкогольних порушень.

Фетальний алкогольний синдром – ознаки Обличчя: гладкий або нечіткий жолобок над верхньою губою; тонка верхня губа; невеликі очні щілини.

Затримка фізичного розвитку: зріст та/або вага нижчі за середні показники в дітей цього віку.

Порушення розвитку центральної нервової системи: когнітивні порушення, проблеми з навчанням чи поведінкою.

Також виділяють частковий фетальний алкогольний синдром плода – коли в людини спостерігаються лише деякі проблеми з цього переліку.

Алкогольний розлад нейророзвитку

Люди з цим порушенням не мають специфічних для ФАС рис обличчя чи проблем із ростом. Але їхній мозок та нервова система формувалися з порушеннями, тож вони страждають на низку проблем, як інтелектуальні вади та проблеми з поведінкою або навчанням. Діти можуть погано навчатися в школі і мати труднощі з математикою, пам’яттю, увагою, судженнями та поганим контролем імпульсів.

Нейро-поведінкові розлади, пов’язані з пренатальним впливом алкоголю

Вони виявляються у порушеннях мислення та пам’яті – дитина може мати проблеми з плануванням або забувати матеріал, який вже засвоїла. Можуть бути проблеми з поведінкою – сильні істерики, проблеми з настроєм та труднощі з концентрацією при зміні завдань. Можуть бути проблеми з повсякденним життям зокрема проблеми з купанням, одягом за погодою, іграми з іншими дітьми.

Цікаво Чому лікарі так часто роблять кесарів розтин

Вроджені вади, пов'язані з алкоголем

Через вплив алкоголю органи таких людей сформувалися неправильно та функціонують з проблемами. Зокрема: серце, нирки, кістки (можливо хребет), слух, зір. Паралельно людина може страждати й на інший розлад зі спектра ФАСП.

Чому алкоголь аж такий небезпечний під час вагітності? Тому що через плаценту він потрапляє в кров дитини. Як наслідок – мозок та інші органи дитини, які розвиваються, можуть пошкодитися й це спричинить один із розладів фетального алкогольного спектра порушень. Вживання алкоголю протягом вагітності також пов'язане з такими проблемами, як викидень, мертвонародження та передчасні пологи.

Не існує безпечної дози алкоголю

Тому, пані Уляна наголосила, що безпечного рівня вживання алкоголю не існує. І невідомо, скільки алкоголю під час вагітності завдадуть невідворотної шкоди дитині, а скільки ні.

Важливо: починаючи з того часу, коли жінка та чоловік планують дитину та жінка пробує завагітніти, слід уникати будь-якого алкоголю. Тоді від ФАСП можна на 100% захиститися.

ФАСП – це на все життя

Але раннє виявлення дітей з ФАСП може значно покращити розвиток та якість життя постраждалої дитини. Супрун зауважила, що ФАСП може діагностувати лише навчений фахівець, який пройшов спеціальну підготовку з діагностики ФАСП.

Уляна Супрун “ Існують різноманітні методи, як можна допомогти дитині з ФАСП. Є медикаменти, що усувають деякі симптоми, є поведінкова та освітня терапія, навчання батьків тощо. Проте, немає єдиного способу, який підходить усім, все дуже індивідуально ”.

Є захисні фактори, які допоможуть зменшити вплив ФАСП і допомогти людям, які страждають на нього, розкрити свій потенціал, це:

Діагностика до 6 років.

Здорова і стабільна домашня атмосфера, де дитину люблять та піклуються протягом шкільних років.

Відсутність насильства.

Специфічна освіта та навчання сімей виховувати дитину з ФАСП.

Люди з ФАСП мають такі ж потреби щодо здоров'я, як і люди без ФАСП: їм потрібен якісний догляд, щеплення, повноцінне харчування, фізичні вправи, гігієна та базова медична допомога.