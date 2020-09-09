Алкоголь для беременных является противопоказанным, и никаких уговоров вроде "немножко можно" не может быть. Последствия употребления алкоголя беременными серьезны и могут стать причиной врожденных пороков ребенка.

О вреде алкоголя для беременных рассказала Ульяна Супрун.

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Справка: о вреде алкоголя для плода заговорили недавно – чуть меньше, чем 50 лет назад. В 1973 году в журнале The Lancet опубликовали первые исследования, в которых описывались общие проблемы развития детей, которых родили женщины, зависимые от алкоголя.

Появился термин "фетальный алкогольный синдром" – ФАС

Нарушения могут быть разного характера: физические, психические, поведенческие и/или проблемы с обучением и длятся всю жизнь. Фетальный алкогольный синдром – наиболее пагубное следствие употребления алкоголя из всего спектра фетальных алкогольных нарушений.

Фетальний алкогольний синдром – признаки Лицо: гладкий или нечеткий желобок над верхней губой; тонкая верхняя губа; небольшие глазные щели.

Задержка физического развития: рост и / или вес ниже средних показателей у детей этого возраста.

Нарушения развития центральной нервной системы: когнитивные нарушения, проблемы с обучением или поведением.

Также выделяют частичный фетальный алкогольный синдром плода — когда у человека наблюдаются лишь некоторые проблемы из этого перечня.

Алкогольное расстройство нейроразвития

Люди с этим нарушением не имеют специфических для ФАС черт лица или проблем с ростом. Но их мозг и нервная система формировались с нарушениями, поэтому они страдают рядом проблем, такими как интеллектуальные изъяны и проблемы с поведением или обучением. Дети могут плохо учиться в школе и иметь трудности с математикой, памятью, вниманием, суждениями и плохим контролем импульсов.

Нейро-поведенческие расстройства, связанные с пренатальным воздействием алкоголя

Они проявляются в нарушениях мышления и памяти – ребенок может иметь проблемы с планированием или забывать материал, который уже усвоил. Могут быть проблемы с поведением – сильные истерики, проблемы с настроением и трудности с концентрацией при смене задач. Могут быть проблемы с повседневной жизнью в частности проблемы с купанием, одеждой за погодой, играми с другими детьми.

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Врожденные пороки, связанные с алкоголем

Из-за воздействия алкоголя органы таких людей сформировались неправильно и функционируют с проблемами. В частности: сердце, почки, кости (возможно позвоночник), слух, зрение. Параллельно человек может страдать и другим расстройством из спектра ФАСП.

Почему алкоголь так опасен во время беременности?

Потому что через плаценту он попадает в кровь ребенка. Как следствие – мозг и другие органы ребенка, которые развиваются, могут повредиться и это повлечет за собой одно из расстройств фетального алкогольного спектра нарушений. Употребление алкоголя во время беременности также связано с такими проблемами, как выкидыш, мертворождение и преждевременные роды.

Не существует безопасной дозы алкоголя

Поэтому, Ульяна Супрун подчеркнула, что безопасного уровня употребления алкоголя не существует. И неизвестно, сколько алкоголя во время беременности нанесет неотвратимый вред ребенку, а сколько нет.

Важно: начиная с того времени, когда женщина и мужчина планируют ребенка и женщина пробует забеременеть, следует избегать любого алкоголя. Тогда от ФАСП можно на 100% защититься.

ФАСП – это на всю жизнь

Но раннее выявление детей с ФАСП может значительно улучшить развитие и качество жизни пострадавшего ребенка. Супрун отметила, что ФАСП может диагностировать только обученный специалист, который прошел специальную подготовку по диагностике ФАСП.

Ульяна Супрун “ Существуют разнообразные методы, как можно помочь ребенку с ФАСП. Есть медикаменты, устраняющие некоторые симптомы, есть поведенческая и образовательная терапия, обучение родителей и тому подобное. Тем не менее, нет единого способа, который подходит всем, все очень индивидуально”.

Есть защитные факторы, которые помогут уменьшить влияние ФАСП и помочь людям, страдающим им, раскрыть свой потенциал, это:

Диагностика до 6 лет.

Здоровая и стабильная домашняя атмосфера, где ребенка любят и заботятся в течение школьных лет.

Отсутствие насилия.

Специфическое образование и обучение семей воспитывать ребенка с ФАСП.

Люди с ФАСП имеют такие же потребности в отношении здоровья, как и люди без ФАСП: им нужен качественный уход, прививки, полноценное питание, физические упражнения, гигиена и базовая медицинская помощь.