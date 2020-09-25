Курение каннабиса во время беременности может усиливать психотическое поведение у детей и ухудшать когнитивные способности.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry.

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Исследователи проанализировали данные 11 489 детей, за которыми наблюдали в рамках исследования когнитивного развития мозга в возрасте примерно 9 лет.

655 из этих детей, согласно признаниям матерей, подверглись воздействию каннабиса в утробе. Соответственно, по сравнению с другими 10 834 детьми малыши матерей, которые курили марихуану, имели больше шансов иметь психотическое поведение, социальные проблемы, проблемы со сном, а также более слабые когнитивные способности.

Психотическое поведение: симптомы Острое или частичное нарушение мышления, поведения или настроения;

Искажение восприятия реальности;

Несоответствие событий и реакций на них;

Отчетливый психологический дискомфорт;

Бредовые состояния и галлюцинации;

Двигательные расстройства (ступор или возбуждение);

Аффективные расстройства (депрессия или маниакальное состояние).

Кроме того, в исследовании говорится, что если женщина продолжала употреблять каннабис после того, как узнала о беременности, негативные эффекты были более выраженными.



Курение марихуаны негативно влияет на когнитивные способности ребенка / Фото: Getty Images

К сожалению, издание отмечает, что употребление марихуаны беременными женщинами в последние десятилетия растет. К сожалению, большинство употребляют каннабис в течение первых трех месяцев беременности, преимущественно в развлекательных целях.

В случае, если какая-либо женщина курит марихуану и обнаружила, что она беременна, следует немедленно обсудить это со своими врачами, отмечают эксперты.