Как курение марихуаны во время беременности влияет на ребенка
Курение каннабиса во время беременности может усиливать психотическое поведение у детей и ухудшать когнитивные способности.
Об этом пишет издание CNN со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry.
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Исследователи проанализировали данные 11 489 детей, за которыми наблюдали в рамках исследования когнитивного развития мозга в возрасте примерно 9 лет.
655 из этих детей, согласно признаниям матерей, подверглись воздействию каннабиса в утробе. Соответственно, по сравнению с другими 10 834 детьми малыши матерей, которые курили марихуану, имели больше шансов иметь психотическое поведение, социальные проблемы, проблемы со сном, а также более слабые когнитивные способности.
- Острое или частичное нарушение мышления, поведения или настроения;
- Искажение восприятия реальности;
- Несоответствие событий и реакций на них;
- Отчетливый психологический дискомфорт;
- Бредовые состояния и галлюцинации;
- Двигательные расстройства (ступор или возбуждение);
- Аффективные расстройства (депрессия или маниакальное состояние).
Кроме того, в исследовании говорится, что если женщина продолжала употреблять каннабис после того, как узнала о беременности, негативные эффекты были более выраженными.
Курение марихуаны негативно влияет на когнитивные способности ребенка / Фото: Getty Images
К сожалению, издание отмечает, что употребление марихуаны беременными женщинами в последние десятилетия растет. К сожалению, большинство употребляют каннабис в течение первых трех месяцев беременности, преимущественно в развлекательных целях.
В случае, если какая-либо женщина курит марихуану и обнаружила, что она беременна, следует немедленно обсудить это со своими врачами, отмечают эксперты.