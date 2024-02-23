Про це заявили вчені Ліверпульського університету. Вони провели дослідження, яке демонструє, що пацієнти з важкою формою COVID-19 через рік після хвороби фіксували погрішення розумової активності. Зокрема, вони гірше мислили, були менш активним та страждали на психічні розлади.

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"Коронавірус може зістарити мозок на 20 років життя, а в деяких випадках мозок пацієнтів нагадує серйозну травму голови", – ідеться у дослідженні.

Ще на початку поширення інфекції учені повідомляли про можливу "туманність мозку", втому та появу різних когнітивних проблем у пацієнтів після того, як вони перехворіли на COVID-19.

Згідно з дослідженням, 46% пацієнтів з COVID-19, мали подібні проблеми.

Деталі дослідження

Учасники викнували прості тести на перевірку когнітивних здібностей, а також вони здавали аналіз крові та проходили сканування мозку.

Виявилось, що деякі ділянки людського мозку, що пов'язані з увагою, зменшилися в обсязі, а низка біомаркерів показали наявність черепно-мозкової травми.

Ба більше, довготривалий коронавірус ніби зістарював мозок людини на 20 років.

Наразі учені ще не встановили, чи є ці наслідки оборотними, чи згодом мозок відновлює свої здійбності. Водночас, уже зрозуміло, що "туманність мозку" – не просто збіг, а реальний симптом багатьох пацієнтів з COVID-19.