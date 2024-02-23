Об этом заявили ученые Ливерпульского университета. Они провели исследование, которое демонстрирует, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 через год после болезни фиксировали ухудшение умственной активности. В частности, они хуже мыслили, были менее активным и страдали психическими расстройствами.

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"Коронавирус может состарить мозг на 20 лет жизни, а в некоторых случаях мозг пациентов напоминает серьезную травму головы", – говорится в исследовании.

Еще в начале распространения инфекции ученые сообщали о возможной "туманности мозга", усталости и появлении различных когнитивных проблем у пациентов после того, как они переболели COVID-19.

Согласно исследованию, 46% пациентов с COVID-19, имели подобные проблемы.

Детали исследования

Участники прошли простые тесты на проверку когнитивных способностей, а также они сдавали анализ крови и проходили сканирование мозга.

Оказалось, что некоторые участки человеческого мозга, связанные с вниманием, уменьшились в объеме, а ряд биомаркеров показали наличие черепно-мозговой травмы.

Более того, долговременный коронавирус будто старил мозг человека на 20 лет.

Сейчас ученые еще не установили, являются ли эти последствия обратимыми, или впоследствии мозг восстанавливает свои способности. В то же время, уже понятно, что "туманность мозга" – не просто совпадение, а реальный симптом многих пациентов с COVID-19.