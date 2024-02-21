Про подібні випадки говорили ще на початку створення вакцин. Наразі ж учені підійшли ґрунтовніше до вивчення можливих наслідків. Глобальне дослідження проведене у рамках Global Vaccine Data Network.

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Наразі мова про частіші випадки серцево-судинного запалення через ін'єкції вакцин мРНК, від компанії Pfizer та Moderna, а також підвищений ризик утворення тромбозу в мозку після застосування вірусні векторної вакцини Оксфордського університету AstraZeneca Plc.

Крім того, вакцини на основі вірусу були пов'язані з підвищеним ризиком синдрому Гієна-Барре (неврологічного розладу, при якому імунна система помилково атакує периферичну нервову систему).

Важливо! Виявлений зв'язок не означає, що конспірологи мали рацію. Адже, за останні 3 роки вакцинації населення, було проведено понад понад 13,5 мільярдів доз вакцин проти COVID-19, що врятувало понад 1 мільйон життів лише в Європі.

Більше про негативний вплив вакцини

Попри явні переваги вакцинації, невелика частина людей, які були вакциновані, все ж отримали негативні наслідки.

У глобальному дослідженні взяли участь близько 99 мільйонів осіб у восьми країнах, які отримали щеплення від коронавірусу.

Які вакцини і які наслідки провокують

У ході дослідження вчені виявили, що міокардит , або запалення серцевого м'яза виникав після першої, другої та третьої дози мРНК-вакцин.

, або запалення серцевого м'яза виникав після першої, другої та третьої дози мРНК-вакцин. Після вакцинації препаратом Moderna, учені зафіксували частіші випадки перикардиту або запалення тонкого мішка, що є небезпечним станом для людини.

або запалення тонкого мішка, що є небезпечним станом для людини. Також зафіксовано випадки синдрому Гійєна-Барре упродовж 42 днів після першої дози вакцини ChAdOx1 або "Vaxzevria" (AstraZeneca) Оксфордського університету. Водночас цього не виникало при застосуванні мРНК-вакцин.

Такоє ChAdOx1 імовірно пов'язаний із збільшенням тромбозу церебральних венозних синусів утричі, типу тромбу в мозку, який виникав в 69 випадках, порівняно з очікуваним 21.

Зверніть увагу! Унаслідок виявлення невеликих ризиків в Данії вирішили вилучити або обмежити вакцинацію ChAdOx1. Міокардит також був пов'язаний із третьою дозою ChAdOx1 у деяких, але не у всіх досліджуваних популяціях.

Учені виявили можливі сигнали безпеки для поперечного мієліту – запалення спинного мозку – після вакцин противірусного вектора.

Так само було з гострим розповсюдженим енцефаломієлітом – запаленням і набряком головного та спинного мозку – після вакцинації проти вірусного вектора та мРНК.

Зафіксовано 7 випадків гострого дисемінованого енцефаломієліту після щеплення вакциною Pfizer-BioNTech проти очікуваних 2.

Побічні ефекти, які включають непереносимість фізичних навантажень, надмірна втома, оніміння та "мозковий туман" були одними з поширених симптомів, виявлених у більш ніж 240 дорослих із хронічним поствакцинальним синдромом в окремому дослідженні, проведеному Єльською школою медицини.