Вплив кави на організм складний, різноманітний. Вчені вже розвіяли деякі поширені міфи, пов'язані зі споживанням кави, показавши, що вона не підвищує ні ризик розвитку аритмії, ні продуктивність роботи. А вчені із Копенгагенського університету зацікавилися впливом молока на деякі корисні властивості напою.

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Нове дослідження кави

Вчені зайнялися вивченням поліфенолів — широкого класу сполук, до яких належать багато рослинних пігментів та біологічно активних речовин. Вони застосовуються і в харчовій промисловості як природні барвники та консерванти. Поліфеноли корисні і для людини: їхня антиоксидантна дія послаблює запальні процеси.

Поліфеноли містяться у багатьох харчових продуктах, у тому числі у каві. До них відноситься і кавова кислота (CA), та її похідні, включаючи хлорогенову кислоту (CGA). Для початку було показано, що вони легко вступають у взаємодію з амінокислотними залишками цистеїну (Cys), якими багаті білки, що містяться в молоці, утворюючи комплекси CA-Cys і CGA-Cys. Однак біологічна дія цих сполук досі не вивчалася.

Молоко посилює користь кави

У наступній серії експериментів дослідники розглянули вплив CA-Cys та CGA-Cys на поведінку імунних клітин. У клітинній культурі макрофагів, яку вирощували in vitro, "в пробірці", вчені штучно викликали запалення, після чого обробляли поліфенолами, або їхніми комплексами з білками. Досліди показали, що протизапальна дія комплексів удвічі вища, ніж самих поліфенолів.

Автори роботи наголошують, що ці ефекти не обмежуються кавою з молоком. Поліфенолами багаті фрукти та інші продукти, і при додаванні молока в них мають формуватись аналогічні комплекси. Втім, їхній позитивний вплив поки що продемонстрували лише на клітинах.