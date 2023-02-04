Воздействие кофе на организм сложное, разнообразное. Ученые уже развеяли некоторые распространенные мифы, связанные с потреблением кофе, показав, что он не повышает ни риска развития аритмии, ни производительности работы. А ученые из Копенгагенского университета заинтересовались влиянием молока на некоторые полезные свойства напитка.

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Новое исследование кофе

Ученые занялись изучением полифенолов – широкого класса соединений, к которым относятся много растительных пигментов и биологически активных веществ. Они используются и в пищевой индустрии как природные красители и консерванты. Полифенолы полезны и для человека: их антиоксидантное действие ослабляет воспалительные процессы.

Полифенолы содержатся во многих пищевых продуктах, в том числе в кофе. К ним относится и кофейная кислота (CA), и ее производные, включая хлорогеновую кислоту (CGA). Для начала было показано, что они легко вступают во взаимодействие с аминокислотными остатками цистеина (Cys), которыми богаты содержащиеся в молоке белки, образуя комплексы CA-Cys и CGA-Cys. Однако биологическое действие этих соединений до сих пор не изучалось.

Молоко усиливает пользу кофе

В следующей серии экспериментов исследователи рассмотрели влияние CA-Cys и CGA-Cys на поведение иммунных клеток. В клеточной культуре макрофагов, которую выращивали in vitro, "в пробирке", ученые искусственно вызывали воспаление, после чего обрабатывали полифенолами или их комплексами с белками. Опыты показали, что противовоспалительное действие комплексов вдвое выше, чем самих полифенолов.

Авторы работы отмечают, что эти эффекты не ограничиваются кофе с молоком. Полифенолами богаты фрукты и другие продукты и при добавлении молока в них должны формироваться аналогичные комплексы. Впрочем, их положительное влияние пока продемонстрировали только на клетках.