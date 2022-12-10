Новое исследование кофе

Специалисты проанализировали данные 4,5 тысячи взрослых американцев, участвовавших в Национальном исследовании здоровья и питания (NHANES) и проходивших эластометрию – метод диагностики, позволяющий установить степень фиброза печени по измерению эластичности ее ткани.

Также на тему: Популярный напиток уменьшает риск болезни Альцгеймера

Кофе полезен для печени

Ученые не нашли связи между потреблением кофе и показателями ожирения печени, но обнаружили его влияние на жесткость тканей этого органа. У тех, кто выпивал от трех и более чашек в день, показатели жесткости были втрое ниже по сравнению с теми, кто употребляет меньше кофе или не пьет его совсем. Кроме того, у кофеманов существенно более низкий риск развития прогрессирующего фиброза печени.

У кофе без кофеина такого профилактического эффекта не обнаружили, отметили авторы исследования. Они предположили, что в основе механизма связи свойства кофеина.

Другие исследования

Ранее обширное исследование с участием почти полумиллиона жителей Великобритании подтвердило , что три и более чашек кофе в день снижают вероятность развития хронических заболеваний печени на 20%. Риск смертности от этих патологий у кофеманов на 49% ниже. Наибольшую пользу имеет натуральный молотый кофе. Растворимые напитки без содержания кофеина также обладают профилактическим эффектом, но уже в меньшей степени.