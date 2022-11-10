Новое исследование кофе

Команда австралийских исследователей установила, что у тех, кто ежедневно пьет кофе, риск развития когнитивных нарушений с возрастом ниже. Это связано с тем, что у них в мозге медленнее накапливаются амилоидные белки.

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Мы обнаружили, что участники с большим потреблением кофе имели более низкий риск развития легких когнитивных нарушений, часто предшествовавших болезни Альцгеймера,

– рассказала автор исследования доктора Саманта Гарденер.

Кофе уменьшает риск болезни Альцгеймера

Результаты показали, что у любителей напитка со временем меньше подвержены изменениям области мозга, которые отвечают за исполнительные функции, такие как планирование, самоконтроль и внимание.

В этом исследовании авторы не ставили своей задачей определение оптимальной ежедневной дозы, но, по мнению исследователей, две чашки в день точно не повредят.

При болезни Альцгеймера амилоид слипается, образуя бляшки, токсичные для мозга. Специалисты установили, что у регулярно пьющих кофе этот процесс протекает медленнее. Но связано ли это с кофеином или другими веществами, содержащимися в напитке, они пока не знают.

Предыдущие исследования показали, что неочищенный кофеин эффективен в предотвращении ухудшения памяти мышей. Обычно в обработанном кофейном напитке неочищенный кофеин отсутствует, но есть другие вещества, такие как кафестол, кахвеол и эйкозаноил-5-гидрокситриптамид, также доказавшие свою эффективность.