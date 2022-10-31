Бактерии попадают в мозг через нос

Исследование показало, что бактерия Chlamydia pneumoniae использовала нерв, проходящий между носовой полостью и мозгом, для проникновения в центральную нервную систему. Клетки мозга отреагировали на это отложением белка бета-амилоида, который является признаком болезни Альцгеймера.

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Ученые обнаружили, что обонятельный нерв, непосредственно контактирующий с воздухом, дает вирусам и бактериям короткий путь к мозгу, который обходит гематоэнцефалический барьер. Пока эти опыты провели на мышах, но команда ученых уже планирует следующий этап исследования и стремится доказать, что такой же путь существует у людей.

Нам нужно провести это исследование на людях и подтвердить, действует ли этот путь одинаково. Мы уже знаем, что такие бактерии присутствуют у людей, но мы не определили, как они туда попадают.

– рассказал автор исследования профессор Джеймс Сент-Джон.

Как уменьшить риск попадания бактерий в мозг

Он предложил несколько простых шагов по уходу за слизистой носа, которые люди могут использовать, чтобы снизить риск потенциального развития болезни Альцгеймера. Профессор призвал не ковыряться в носу и не выщипывать волосы, чтобы не повредить слизистую носа. Потому что это может увеличить количество бактерий, которые проникают в ваш мозг.