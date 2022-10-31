Бактерії потрапляють в мозок через ніс

Дослідження показало, що бактерія Chlamydia pneumoniae використовувала нерв, який проходить між носовою порожниною та мозком, для проникнення до центральної нервової системи. Клітини мозку відреагували на це відкладенням білка бета-амілоїду, який є ознакою хвороби Альцгеймера.

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Науковці виявили, що нюховий нерв, який безпосередньо контактує з повітрям, дає вірусам та бактеріям короткий шлях до мозку, який обходить гематоенцефалічний бар’єр. Поки ці досліди провели на мишах, але команда науковців вже планує наступний етап дослідження та прагне довести, що такий самий шлях існує у людей.

Нам потрібно провести це дослідження на людях і підтвердити, чи цей шлях діє однаково. Ми вже знаємо, що такі бактерії присутні у людей, але ми не визначили, як вони туди потрапляють,

– розповів автор дослідження професор Джеймс Сент-Джон.

Як зменшити ризик потрапляння бактерій у мозок

Він запропонував кілька простих кроків для догляду за слизовою оболонкою носа, які люди можуть використати, щоб знизити ризик потенційного розвитку хвороби Альцгеймера. Професор закликав не колупатися в носі та не вищипувати волосся, щоб не пошкодити слизову оболонку носа. Тому що це може збільшити кількість бактерій, які проникнути у ваш мозок.