Новое исследование деменции

До сих пор было неясно, можно ли выявить изменения в функции мозга до появления симптомов. Чтобы помочь ответить на этот вопрос, исследователи из Кембриджского университета обратились в UK Biobank, биомедицинскую базу данных и исследовательский ресурс, содержащий анонимную генетическую информацию и информацию об образе жизни и здоровья людей из Великобритании.

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Помимо сбора информации о состоянии здоровья и диагнозах заболеваний участников, UK Biobank собрал данные многих тестов, включая решение проблем, память, время реакции и силу сжатия, а также данные о потере и увеличении веса и количестве падений. Это позволило им определить, были ли какие-либо признаки в то время (между пятью и девятью годами до установления диагноза).

Когда мы изучили истории пациентов, стало ясно, что у них были когнитивные нарушения за несколько лет до того, как их симптомы стали достаточно очевидными, чтобы поставить диагноз. Нарушения часто были незначительными, но распространялись на ряд аспектов познания,

– рассказал автор исследования Нол Сваддивудхипонг .

Признаки болезни Альцгеймера появляются задолго до диагноза

Люди, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера, имели более низкие показатели по сравнению со здоровыми людьми, когда речь шла о решении проблем, времени реакции, запоминании чисел, перспективной памяти (нашей способностью запоминать, что нужно сделать позже). Это также касалось людей, у которых развилась более редкая форма деменции, известная как лобно-височная деменция.

Пациенты, у которых развилась болезнь Альцгеймера чаще, чем здоровые взрослые, имели падение в течение предыдущих 12 месяцев. Те пациенты, у которых развивалось редкое неврологическое состояние, известное как прогрессирующий супрануклеарный паралич (ПСП), который влияет на равновесие, имели более чем вдвое большую вероятность падения, чем здоровые люди.

Ранее японский производитель лекарства Eisai заявил, что его экспериментальный препарат леканемаб помог замедлить снижение мышления у людей на ранних стадиях болезни Альцгеймера.