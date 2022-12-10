Нове дослідження кави

Фахівці проаналізували дані 4,5 тисячі дорослих американців, які брали участь у Національному дослідженні здоров'я та харчування (NHANES) та проходили еластометрію – метод діагностики, що дозволяє встановити ступінь фіброзу печінки щодо вимірювання еластичності її тканини.

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Кава корисна для печінки

Вчені не знайшли зв'язку між споживанням кави та показниками ожиріння печінки, натомість виявили її вплив на жорсткість тканин цього органу. У тих, хто випивав від трьох і більше чашок на день, показники жорсткості були втричі нижчими порівняно з тими, хто вживає менше кави або не п'є її зовсім. Крім того, у кавоманів суттєво нижчий ризик розвитку прогресуючого фіброзу печінки.

У кави без кофеїну такого профілактичного ефекту не виявили, зазначили автори дослідження. Вони припустили, що в основі механізму зв'язку є властивості кофеїну.

Інші дослідження

Раніше велике дослідження за участю майже півмільйона жителів Великої Британії підтвердило, що три і більше чашок кави на день знижують ймовірність розвитку хронічних захворювань печінки на 20%. Ризик смертності від цих патологій у кавоманів на 49% нижчий. Найбільшу користь має натуральна мелена кава. Розчинні напої без вмісту кофеїну також мають профілактичний ефект, але вже меншою мірою.