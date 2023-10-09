Вплив марихуани на сон

Наукове дослідження, показали цікаві результати: дорослі, які споживають марихуану протягом більше ніж 20 днів протягом останнього місяця, частіше стикаються з проблемами в сні. Зокрема, вони на 64% частіше сплять менше 6 годин на добу і на 76% частіше сплять довше 9 годин.

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А ті, хто вживав канабіс менше ніж 20 днів протягом останнього місяця, не мали великих проблем зі сном. Але ця група виявилася на 47% схильнішою спати дев'ять годин або більше на добу,

– зазначив автор дослідження Кельвін Діп.

У цьому дослідженні взяли участь понад 20 тисяч дорослих віком від 20 до 59 років, і дані були зібрані Національним центром статистики охорони здоров'я (NCHS) з метою вивчення стану здоров'я та харчування дорослих та дітей у Сполучених Штатах.

Скільки треба спати

Варто зауважити, що Американський Центр контролю та профілактики захворювань рекомендує 7 – 8 годин сну на добу, як оптимальну тривалість для дорослих.

Мало спати шкідливо: поганий сон підвищує ризик розвитку серйозних захворювань, наприклад, діабету та ішемічної хвороби серця. Якщо регулярно не висипатись, це може скоротити тривалість життя. Нестача сну вже стала масовою проблемою: наприклад, кожен третій американець не висипається.

Багато спати теж шкідливо: довгий сон також може призвести до діабету другого типу, хвороб серця, а також депресії, тривожності та ожиріння. Знижується концентрація уваги, виникають проблеми з пам'яттю та працездатністю.