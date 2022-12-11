Вивчення епігенетики включає дослідження того, які конкретні маркери регулюють експресію генів. Наприклад, той факт, що у когось може бути генетична схильність до певного захворювання, не означає, що він обов'язково захворіє.

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Експресію певних генів можна підвищувати чи знижувати з допомогою низки чинників, і вченим кілька років відомо, що фізичні вправи, зокрема, можуть викликати різні корисні епігенетичні зміни у організмі людини.

Нове дослідження фізичних навантажень

Нове дослідження вчених з Університету штату Вашингтон дозволило по-новому подивитись на епігенетику фізичних вправ – у ньому були вивчені відмінності в експресії генів у ідентичних близнюків. Для своєї роботи науковці набрали 70 пар ідентичних близнюків. Поряд із вимірюванням їхнього індексу маси тіла та вивченням фізичних звичок, кожен учасник носив фітнес-трекер протягом одного тижня, щоб об'єктивно визначити рівень їхньої фізичної активності.

Серед них відібрали пари, які мали різну фізичну активність, наприклад, якщо один близнюк виконував понад 150 хвилин інтенсивної фізичної активності на тиждень, тоді як інший близнюк займався набагато менше. Близько 40% пар близнюків не відповідали цьому показником.

Метаболічний синдром – що це? Це комплекс взаємопов'язаних порушень вуглеводного і ліпідного обміну, і як наслідок – порушення артеріального тиску і функцій ендотелію, які обумовлені зниженням чутливості тканин до інсуліну. Тобто він призводить до ожиріння, серцево-судинних захворювань та діабету.

Як вправи змінюють роботу генів

Вивчаючи епігенетичну різницю між цими фізично несумісними парами ідентичних близнюків, дослідники виявили маркери більш ніж у 50 генах. Ці зміни, викликані фізичними вправами, було виявлено в генах, які пов'язують з нижчим ризиком метаболічного синдрому. Це означає, що підвищення кількості фізичних вправ знижує генетичну схильність до ожиріння, серцево-судинних захворювань та діабету.