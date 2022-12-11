Изучение эпигенетики включает исследование того, какие конкретные маркеры регулируют экспрессию генов. Например, тот факт, что у кого-то может быть генетическая предрасположенность к определенному заболеванию, не означает, что он обязательно заболеет.

Также на тему: Украинские ученые нашли ген, отвечающий за бесплодие

Экспрессию определенных генов можно повышать или снижать за счет ряда факторов, и ученым несколько лет известно, что физические упражнения, в частности, могут вызвать различные полезные эпигенетические изменения в организме человека.

Новое исследование физических нагрузок

Новое исследование ученых из Университета штата Вашингтон позволило по-новому взглянуть на эпигенетику физических упражнений – в нем были изучены отличия в экспрессии генов у идентичных близнецов. Для работы ученые набрали 70 пар идентичных близнецов. Наряду с измерением их индекса массы тела и изучением физических привычек каждый участник носил фитнес-трекер в течение одной недели, чтобы объективно определить уровень их физической активности.

Среди них отобрали пары, которые имели разную физическую активность, например, если один близнец выполнял более 150 минут интенсивной физической активности в неделю, в то время как другой близнец занимался гораздо меньше. Около 40% пар близнецов не соответствовали этому показателю.

Метаболический синдром – что это? Это комплекс взаимосвязанных нарушений углеводного и липидного обмена, и как следствие – нарушение АД и функций эндотелия, которые обусловлены снижением чувствительности тканей к инсулину. То есть он приводит к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.

Как упражнения меняют работу генов

Изучая эпигенетическую разницу между этими физически несовместимыми парами идентичных близнецов, исследователи обнаружили маркеры более чем в 50 генах. Эти изменения, вызванные физическими упражнениями, были обнаружены в генах, связывающих с более низким риском метаболического синдрома. Это означает, что повышение количества физических упражнений снижает генетическую предрасположенность к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.