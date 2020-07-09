Реанімація в Бергамо (Італія) виписала останнього пацієнта з коронавірусом. Тепер лікарі повернуться до звичної форми одягу, без спеціальнх засобів захисту.

Тест хворого на коронавірус, який був єдиним у відділені, нарешті негативний, пише Corriere della Sera.

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Чому це особлива подія для Італії

Реанімація госпіталю імені папи Іоанна XXIII у Бергамо, місті яке найбільше постраждало від коронавірусу, за час пандемії перетворилася на одну з найбільших у Європі.

Вже від сьогодні лікарі переодягнуться у форму "докоронавірусних" часів – без спеціальних засобів захисту, які були обов'язковими під час роботи з хворими на Covid-19.

Перший хворий на коронавірус потрапив у реанімацію 23 лютого. На піку епідемії у відділі одночасно перебували до 100 пацієнтів, зокрема було багато хворих підключених до ШВЛ.

Ми безмежно щасливі. Кількість пацієнтів у реанімації – це найважливіший показник і нарешті ми дожили до цього моменту,

– розповів один з лікарів реанімації.

Загалом у лікарні залишаються близько 30 пацієнтів, які продовжують одужувати від коронавірусу.

Ситуація в Ломбардії

Щоденний приріст нових випадків коронавірусу у Ломбардії поступово знижується. За минулу добу виявили 53 випадки, а в чотирьох провінціях регіону не зафіксували жодного хворого.