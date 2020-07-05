Коронавірус в Україні вразив вже понад 48 тисяч людей. Смертність у нашій країні на відміну від інших країн невисока, вияснилось, що cthjnbg коронавірусу, який поширюється по Україні має відмінності від інших видів коронавірусу, які зафіксували зокрема в Італії чи США.

Лікарка Оксана Виговська пояснила, що штам COVID-19, який поширюється в Україні, сильно відрізняється від китайського і європейського, пише РБК.

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Вона пояснила, що український штам коронавірусу відносно слабший і саме тому в країні менше важких і критичних пацієнтів.

Є серотипи більш агресивні, які викликають важкий перебіг хвороби, високу частоту ускладнень і є відносно легкі. В Україні внаслідок того, що перші випадки були привезені з Австрії, Франції, Німеччини, серотипи відрізняються від тих, що були в Китаї,

– зазначила Виговська.

Вона додала, що серотипи коронавірусу в Україні європейські, але нашій країні пощастило, що їх не привезли з Італії.

І оскільки серотипи, які були завезені, слабші, клінічна картина наших пацієнтів протікає легше, менше частота розвитку ускладнень, менше важких і критичних пацієнтів, менше хворих, які потребують штучної вентиляції легенів. Звичайно, люди гинуть і в нас, але летальність менша, якщо порівнювати з іншими країнами, – пояснила лікар.