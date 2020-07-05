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Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
3 липня , 06:20 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
Наталя Сколоздра
Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
В Україні 48 тисяч 500 інфікованих коронавірусом: актуальні дані з областей
09:31, сьогодні В Україні 48 тисяч 500 інфікованих коронавірусом: актуальні дані з областей
Новини про коронавірус 4 липня: спалах COVID-19 у "Металурзі", захворіла 8-місячна дитина
06:00, сьогодні Новини про коронавірус 4 липня: спалах COVID-19 у "Металурзі", захворіла 8-місячна дитина
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Ляшко назвав головну умову перемоги над COVID-19 в Україні
01:00, сьогодні Ляшко назвав головну умову перемоги над COVID-19 в Україні
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