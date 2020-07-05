Коронавирус в Украине поразил уже более 48 тысяч человек. Смертность в нашей стране в отличие от других стран невысока, выяснилось, что серотип коронавируса, который распространяется по Украине, имеет отличия от других видов коронавируса, которые зафиксировали, в частности, в Италии или США.

Врач Оксана Выговская объяснила, что штамм COVID-19, который распространяется в Украине, сильно отличается от китайского и европейского, пишет РБК.

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Она объяснила, что украинский штамм коронавируса относительно слабее и именно поэтому в стране меньше тяжелых и критических пациентов.

Есть серотипы более агрессивные, которые вызывают тяжелое течение болезни, высокую частоту осложнений, и относительно легкие. В Украине вследствие того, что первые случаи были привезены из Австрии, Франции, Германии, серотипы отличаются от тех, что были в Китае,

– сказала Выговская.

Она добавила, что серотипы коронавируса в Украине европейские, но нашей стране повезло, что их не привезли из Италии.

И поскольку серотипы, которые были завезены, слабее, клиническая картина наших пациентов протекает легче, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди гибнут и у нас, но летальность меньше, если сравнивать с другими странами, – пояснила врач.