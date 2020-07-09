Реанимация в Бергамо (Италия) выписала последнего пациента с коронавирусом. Теперь врачи вернутся к привычной форме одежды, без специальных средств защиты.

Тест больного коронавирусом, который был единственным в отделении, наконец – негативный, пишет Corriere della Sera.

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Почему это особое событие для Италии

Реанимация госпиталя имени папы Иоанна XXIII в Бергамо, городе, который больше всего пострадал от коронавируса, за время пандемии превратилась в одну из крупнейших в Европе.

Уже сегодня врачи переоденутся в форму "докоронавирусных" времен – без специальных средств защиты, которые были обязательными во время работы с больными Covid-19.

Первый больной коронавирусом попал в реанимацию 23 февраля. На пике эпидемии в отделе одновременно находились до 100 пациентов, в частности было много больных подключенных к ИВЛ.

Мы безгранично счастливы. Количество пациентов в реанимации – это важнейший показатель, и наконец мы дожили до этого момента,

– рассказал один из врачей реанимации.

Всего в больнице остаются около 30 пациентов, которые продолжают выздоравливать от коронавируса.

Ситуация в Ломбардии

Ежедневный прирост новых случаев коронавируса в Ломбардии постепенно снижается. За минувшие сутки выявили 53 случая, а в четырех провинциях региона не зафиксировали ни одного больного.