Якщо близька людина хворіє на коронавірус COVID-19 вдома, ви можете зробити кілька кроків, щоб допомогти їй одужати.

Перш за все: обмежте свої прямі контакти з хворим. Залишайтеся на відстані 1,5-2 метрів, коли можете, порадив доктор Тернер Овертон (Turner Overton), доцент медицини в Університеті Алабами в Бірмінгемі (США), пише healthday.

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Якщо можливо, спіть в різних кімнатах і попросіть члена вашої родини ізолювати себе в певній кімнаті будинку.

Захист і догляд

Носіть маску і часто мийте руки з милом і водою. Але не залишайте близьку людину в повній самоті.

Часто перевіряйте, щоб переконатися, що він або вона в порядку. Слідкуйте, щоб пила достатньо води і їла,

– сказав Овертон.

Контроль кисню

Також переконайтеся, що у хворого не розвиваються симптоми, які можуть вказувати на недостатній рівень кисню: сині губи, сині пальці рук або ніг, постійний головний біль, повільне мислення, задишка в спокої та нездатність говорити через це, дуже висока температура.

Пам'ятайте, у вас теж може бути коронавірус, навіть якщо немає симптомів. Якщо так, вам не потрібно проходити тестування. Необхідно ізолювати себе протягом 14 днів після того, як близькій людині поставили діагноз COVID-19, щоб запобігти поширенню інфекції.

Люди з легкою формою COVID-19 можуть приймати ліки, які відпускаються без рецепта, для полегшення симптомів, в тому числі парацетамол або ібупрофен від головного болю і високої температури.

Я рекомендую засоби, що відпускаються без рецепта, якщо є закладеність носа, і безрецептурні засоби проти кашлю, особливо перед сном. Протидіарейні препарати рекомендуються, якщо діарея є основним симптомом захворювання,

– сказав Овертон.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу