Оскільки коронавірус може заражати окремі клітини кишківника та виділятися разом з фекаліями, то ризик фекально-орального зараження існує. Втім, його досить легко знизити.

Згідно з останніми дослідженнями, вірусні частинки SARS-CoV-2 можуть бути присутніми у випорожненнях через кілька тижнів після зникнення симптомів. У виданні Physics of Fluids опублікували дослідження, яке показує, як хмара вірусних частинок може підійматися в повітря на висоту близько 100 сантиметрів. Це означає, що як і в домашньому, так і в громадському туалеті необхідно дотримуватися додаткових заходів захисту.

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Щоб зрозуміти, наскільки змив при відкритій кришці унітазу може бути небезпечним, автори дослідження зробили серію комп'ютерних симуляцій. Вони розглянули два різних типи зливу: з одним та з двома отворами для потоків води (другому випадку створюється додаткова турбулентність).

Під час моделювання виявилось, що вода, яка потрапляє на протилежну до струму води стінку, утворює невеликі повітряні вихори. Внаслідок цих вихорів в повітря підіймаються багато крихітних крапель. Вони на стільки легкі, що залишаються в підвішеному стані понад одну хвилину.



Поширення аерозольних частинок через а) 35 секунд та б) 70 секунд / Модель: Physics of Fluid

Це досить небезпечно під час користування громадським туалетом або якщо ви користуєтесь вбиральнею у приміщенні, в якому проживає багато людей і ви маєте спільний санвузол.

То як знизити ризик поширення інфекції в туалеті?

Деякі частинки змиваються в трубопровід або осідають усередині чаші, але приблизно 60% вірусів розносяться за межі унітазу. Після цього вони можуть осісти на найближчих поверхнях або ж проникнути в організм іншої людини.

Для того, аби зупинити підйом потенційних інфекційних краплинок в повітря, необхідно виконати одну просту річ – закрити унітаз кришкою перед тим, як зливаєте воду.