Наша шкіра, після перебування на пекучому сонці, вимагає особливого догляду. Здоров'я 24 поговорило з досвідченим лікарем-дерматологом, косметологом Оленою Антоненко і розібралося, як і чим можна допомогти нашій шкірі в салоні краси та вдома.

Перше, що потрібно пам'ятати, відправляючись у відпустку – строго дозувати перебування на сонці, пише 24 канал.

Також на тему: Як захистити свою шкіру від сонця: поради дерматологині

Особливо це стосується жінок після 30, оскільки шкіра в цьому віці вже не так швидко відновлюється. Також важливо розуміти, що найбезпечніше засмагати, перебуваючи під сонцем в дуже ранній час до 10:00 або після 16:00.

Олена Антоненко “Безумовно, краще подбати про вашу шкіру заздалегідь і не згоряти – це заощадить гроші й час, а найголовніше – здоровий стан шкіри. Але якщо вже так сталося, і ви обгоріли – важливий правильний домашній догляд і допомога хорошого лікаря-косметолога. Головна зміна, що відбувається зі шкірою на сонці – це фотопошкодження, через що з'являються сухість, лущення, зневоднення і дуже помітна сіточка дрібних зморшок”.

За словами лікарки, також з'являються пігментні плями, родимки, кератоми (доброякісне новоутворення – вузли, корки, лущення від бежевого до темно-коричневого кольору). Помітно проявляється судинна сіточка. Якщо схарактеризувати шкіру в цілому, то вона стає більш щільною, але менш еластичною».

Догляд після перебування на сонці потрібно починати не з апаратних, а "доглядових" процедур. Ваш косметолог повинен допомогти шкірі відновитися, відновити еластичність і зволоженість.

Зізнаюся, що традиційно в кінці літа і жаркого періоду у дерматологів та косметологів спостерігається наплив пацієнтів із зовнішніми проявами надмірного перебування на сонці і супутніми з цим проблемами,

– розповіла дерматологиня.

Отже, наша шкіра потребує – реабілітації, захисту та зволоження. А головні проблеми, які потрібно вирішити – це:

сухість, лущення і відчуття стягнення, потовщення рогового шару;

судинна сіточка;

в'ялість та утворення зморшок.

Проблема 1. Сухість, лущення і відчуття стягнення

Після надмірного перебування на сонці, ви буквально не впізнаєте свою шкіру. Вона стає тоншою, але чутливішою, сухою і стягнутою. Стануть помітні зморшки навколо рота та очей, в міжбрівній області. Видно лущення, а місцями, верхній шар епідермісу лущиться.

Як ефективно вирішити?

На цьому етапі ви можете допомогти собі самі, якщо проведете в домашніх умовах легкий пілінг на основі кави, солі або подрібнених кісточок абрикоса. Звичайно ж, для тіла, адже для шкіри обличчя такі агресивні методики протипоказані.

Олена Антоненко “ Також з сухістю відмінно впорається процедура обгортання, яку проводять на основі концентрованого холодного морського крему. Такий догляд відновлює шкіру навіть після сильного лущення. А ось процедура-реанімація для шкіри обличчя – це біоревіталізація, потужне заповнення гідрорезервів шкіри ”.

Проблема 2. Потовщення рогового шару

Чому наша шкіра після сонця стає грубою? Поверхневий шар, який захищає шкіру від ультрафіолету, потовщується залежно від активності сонця. Також відбувається накопичення патологічно зміненого колагену та еластину – шкіра стає грубою, ороговілої.

Як ефективно вирішити?

З цією проблемою самостійно вам буде впоратися важко, але для косметологів вона цілком під силу.

Я рекомендую відвідати 3-5 процедур хімічного легкого пілінгу на основі гліколевої, молочної або мигдальної кислоти з інтервалом у 2-3 тижні. Для початку осені він підійде ідеально – періоду на відновлення не потрібно, оскільки сонце вже не таке активне – можна вести звичний спосіб життя, перебуваючи на повітрі,

– порадила лікарка.

Проблема 3. Судинна сіточка

Після сонця часто виникає ще одна проблема – під дією інфрачервоних променів підшкірні судини розширюються і судинна сіточка стає вираженою. А завдяки їхній схильності до куперозу розширені судини вже не повернуться до колишнього вигляду і залишаться розширеними.

Як ефективно вирішити?

Проблема в'ялості шкіри відмінно вирішується за допомогою всіляких салонних обгортань. Особливо такі обгортання необхідні після засмаги. Добре себе зарекомендувало обгортання на основі косметичного йогурту з кавовим або цитрусовим концентратами.

Читайте також: Як правильно засмагати з родимками

Це SPA-процедура глибокого зволоження з ароматерапевтичним ефектом. Також відмінно підійде шоколадне термообгортання, спрямоване на зволоження, живлення шкіри, а також на глибоку релаксацію.

Олена Антоненко “Ще одна сучасна і популярна процедура для кінця літа – термообгортання "Осмотермія", на основі солей і ароматичних масел високої концентрації. Ця процедура 4 в 1 хороша тим, що в ній поєднується пілінг, лімфодренаж, зволоження та живлення одночасно”.

Ефективні для усунення в'ялості і швидкого відновлення шкіри процедури такі як – плазмотерапія. Це ін'єкції власної аутоплазми. А також мезотерапія – для ін'єкцій використовуються препарати на основі гіалуронової кислоти з вітамінами та амінокислотами. Ще досить ефективна стимуляція колагеном, препаратом на основі гідроксиапатиту кальцію.

Домашній догляд за шкірою після літа

Роблячи в профільній косметологічній клініці ці процедури, будь-яка дівчина може купити для домашнього догляду рекомендовані лікарем професійні масла, креми, які будуть посилювати дію пілінгів або обгортань.

Важливо щоб це не були дешеві креми сумнівного походження. Також пам'ятайте, що бажано застосовувати в домашньому догляді косметику, яка містить антиоксиданти й вітаміни А, Е, С, але тільки після призначення лікаря-косметолога.