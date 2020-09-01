Наша кожа, после пребывания на палящем солнце, требует особого ухода. Здоровье 24 поговорило с опытным врачом-дерматологом, косметологом Еленой Антоненко и разобралось, как и чем можно помочь нашей коже в салоне красоты и дома.

Первое, что нужно помнить, отправляясь в отпуск – строго дозировать пребывание на солнце, пишет 24 канал.

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Особенно это касается женщин после 30, поскольку кожа в этом возрасте уже не так быстро восстанавливается. Также важно понимать, что безопаснее всего загорать, находясь под солнцем в очень раннее время до 10:00 или после 16:00.

Елена Антоненко “Безусловно, лучше позаботиться о вашей коже заранее и не сгорать – это сэкономит деньги и время, а самое главное – здоровое состояние кожи. Но если уж так случилось, и вы обгорели – важен правильный домашний уход и помощь хорошего врача-косметолога. Главное изменение, происходящее с кожей на солнце – это фотоповреждение, из-за чего появляются сухость, шелушение, обезвоживание и очень заметная сеточка мелких морщин”.

По словам врача, также появляются пигментные пятна, родинки, кератомы (доброкачественное новообразование – узлы, корки, шелушения от бежевого до темно-коричневого цвета). Заметно проявляется сосудистая сеточка. Если охарактеризовать кожу в целом, то она становится более плотной, но менее эластичной.

Уход после пребывания на солнце нужно начинать не с аппаратных, а "уходовых" процедур. Ваш косметолог должен помочь коже восстановиться, восстановить эластичность и увлажненность.

Признаюсь, что традиционно в конце лета и жаркого периода у дерматологов и косметологов наблюдается наплыв пациентов с внешними проявлениями чрезмерного пребывания на солнце и сопутствующими с этим проблемами,

– рассказала дерматологиня.

Следовательно, наша кожа нуждается в реабилитации, защите и увлажнении. А главные проблемы, которые нужно решить – это:

сухость, шелушение и ощущение стянутости, утолщение рогового слоя;

сосудистая сеточка;

дряблость и образование морщин.

Проблема 1. Сухость, шелушение и ощущение стянутости

После чрезмерного пребывания на солнце вы буквально не узнаете свою кожу. Она становится тоньше, но чувствительнее, сухой и стянутой. Станут заметны морщины вокруг рта и глаз, в межбровной области. Видно шелушение, а местами, верхний слой эпидермиса шелушится.

Как эффективно решить?

На этом этапе вы можете помочь себе сами, если проведете в домашних условиях легкий пилинг на основе кофе, соли или измельченных косточек абрикоса. Конечно же, для тела, ведь для кожи лица такие агрессивные методики противопоказаны.

Елена Антоненко “ Также с сухостью отлично справится процедура обертывания, которую проводят на основе концентрированного холодного морского крема. Такой уход восстанавливает кожу даже после сильного шелушения. А вот процедура-реанимация для кожи лица – это биоревитализация, мощное заполнение гидрорезервов кожи ”.

Проблема 2. Утолщение рогового слоя

Почему наша кожа после солнца становится грубой? Поверхностный слой, который защищает кожу от ультрафиолета, утолщается в зависимости от активности Солнца. Также происходит накопление патологически измененного коллагена и эластина – кожа становится грубой, ороговевшей.

Как эффективно решить?

С этой проблемой самостоятельно вам будет справиться трудно, но для косметологов она вполне по силам.

Я рекомендую посетить 3-5 процедур легкого химического пилинга на основе гликолевой, молочной или миндальной кислоты с интервалом в 2-3 недели. Для начала осени он подойдет идеально – периода на восстановление не требуется, поскольку солнце уже не такое активное – можно вести привычный образ жизни, находясь на воздухе,

- посоветовала врач.

Проблема 3. Сосудистая сеточка

После солнца часто возникает еще одна проблема – под действием инфракрасных лучей подкожные сосуды расширяются и сосудистая сеточка становится выраженной. А благодаря их склонности к куперозу расширенные сосуды уже не вернутся к прежнему виду и останутся расширенными.

Как эффективно решить?

Проблема дряблости кожи отлично решается с помощью всевозможных салонных обертываний. Особенно такие обертывания после загара. Хорошо себя зарекомендовало обертывание на основе косметического йогурта с кофейным или цитрусовым концентратами.

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Это SPA-процедура глубокого увлажнения с ароматерапевтическим эффектом. Также отлично подойдет шоколадное термообертывания, направленное на увлажнение, питание кожи, а также на глубокую релаксацию.

Елена Антоненко “Еще одна современная и популярная процедура для конца лета – термообвертывание "Осмотермия", на основе солей и ароматических масел высокой концентрации. Эта процедура 4 в 1 хороша тем, что в ней сочетается пилинг, лимфодренаж, увлажнение и питание одновременно”.

Эффективны для устранения дряблости и быстрого восстановления кожи процедуры такие как – плазмотерапия. Это инъекции собственной аутоплазмы. А также мезотерапия – для инъекций используются препараты на основе гиалуроновой кислоты с витаминами и аминокислотами. Еще достаточно эффективна стимуляция коллагеном, препаратом на основе гидроксиапатита кальция.

Домашний уход за кожей после лета

Делая в профильной косметологической клинике эти процедуры, любая девушка может купить для домашнего ухода рекомендованы врачом профессиональные масла, кремы, которые будут усиливать действие пилингов или обертываний.

Важно, чтобы это не были дешевые кремы сомнительного происхождения. Также помните, что желательно применять в домашнем уходе косметику, которая содержит антиоксиданты и витамины А, Е, С, но только после назначения врача-косметолога.