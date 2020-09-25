Ми проводимо більше третини життя в ліжку, хоча воно легко перетворюється в справжній розсадник бактерій і різних видів грибків. Якщо змінювати білизну занадто рідко, це може спровокувати розвиток різних хвороб і алергічних реакцій.

Люди виробляють приблизно 98 літрів поту в рік, перебуваючи у власному ліжку. У теплу пору року ця вологе середовище стає ідеальним місцем для розмноження грибкових колоній, пише Science Alert.

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Чому варто часто міняти простирадла

У недавньому дослідженні, яке оцінювало рівень забруднення грибками постільних речей, вчені виявили, що пір'яні та синтетичні подушки які відслужили вже від 1,5 до 20 років можуть містити від чотирьох до 17 різних видів грибів, багато з яких можуть бути патогенними.



Постільну білизну потрібно змінювати раз на тиждень / Фото unsplash.com

На додаток до грибків і бактерій, ваше ліжко при довгому використанні білизни, забруднюється потом, слизом, відмерлими клітинами шкіри, вагінальними та анальними виділеннями, а також лупою і пилом.

Це середовище сприятливе для пилового кліща, він також забруднює ліжко своїми екскрементами. Всього за тиждень кількість цих патогенів стає досить значною. Деякі компоненти цього бруду можуть викликати алергію, астму, шкірні захворювання, а також проблеми з нігтями та волоссям.

Тому міняти постільну білизну слід не рідше, ніж один раз на тиждень.