Мы проводим больше трети жизни в постели, хотя она легко превращается в настоящий рассадник бактерий и различных видов грибков. Если менять белье слишком редко, это может спровоцировать развитие различных болезней и аллергических реакций.

Люди вырабатывают примерно 98 литров пота в год, находясь в собственной постели. В теплое время года эта влажная среда становится идеальным местом для размножения грибковых колоний, пишет Science Alert.

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Почему стоит часто менять простыни

В недавнем исследовании, которое оценивало уровень загрязнения грибками постельных принадлежностей, ученые обнаружили, что перьевые и синтетические подушки отслужившие уже от 1,5 до 20 лет могут содержать от четырех до 17 различных видов грибков, многие из которых могут быть патогенными.



Постельное белье нужно менять раз в неделю / Фото unsplash.com

В дополнение к грибкам и бактериям, ваша кровать при долгом использовании белья, загрязняется потом, слизью, отмершими клетками кожи, вагинальными и анальными выделениями, а также лупой и пылью.

Это среда благоприятна для пылевого клеща, он также загрязняет кровать своими экскрементами. Всего за неделю количество этих патогенов становится весьма значительным. Некоторые компоненты этой грязи могут вызвать аллергию, астму, кожные заболевания, а также проблемы с ногтями и волосами.

Поэтому менять постельное белье следует не реже, чем один раз в неделю.