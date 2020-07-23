Будь-яка поїздка потягом, літаком, автобусом або власним авто передбачає контакт з новими людьми. В незнайомих умовах може бути складніше дотримуватися соціальної дистанції і гігієни рук, що підвищує ризики підхопити коронавірус.

Про це написала ексголова охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Важливо пам’ятати, що вірус нікуди не зник з нашого життя. І такі рішення (дозвіл подорожувати, – ред.) можуть створювати хибну думку, що все вже все гаразд. Але це не так,

– наголосила ексміністерка.

Рекомендації Супрун стосовно подорожей під час пандемії коронавірусу

Якщо ваша подорож не є нагальною, краще її відкласти на певний час

За словами Уляни Супрун, особливо небезпечно, якщо ви плануєте візит до батьків чи родичів старшого віку, які мають хронічні хвороби і знаходиться у зоні ризику мати тяжкий перебіг COVID-19.

"Важливо бути обережним, аби не "привезти" вірус із собою та не наражати на небезпеку своїх близьких", – зазначила вона.

Не подорожуйте, якщо почуваєтеся погано і маєте симптоми

До прикладу, серед симптомів є підвищена температура, кашель і нежить.

Це очевидна порада, але багатьом людям властиво переносити хворобу на ногах чи ігнорувати симптоми,

– додала ексголова МОЗ.

Завжди перевіряйте умови в’їзду в країну

Перевірити умови в'їзду можливо на сайті Міністерства закордонних справ, або ж на офіційних сайтах посольств.

Зараз ситуація дуже мінлива, в деяких країнах є окремі вимоги, як-от зробити ПЛР тест та мати з собою його результати, заповнити певні онлайн форми чи обов’язково мати страховий поліс. Їх треба перевірити заздалегідь, – зазначила Супрун.

Дізнайтеся більше про заходи безпеки, яких дотримується перевізник

До прикладу, деякі авіакомпанії надсилають сповіщення своїм пасажирам про те, які заходи вони вживають для зменшення ризиків поширення вірусу чи інформують про нові правила в салоні. Супрун рекомендує обирати найбільш надійного перевізника, який дбає про безпеку своїх пасажирів і дотримується необхідних рекомендацій.

Якщо є така можливість, обирайте транспорт, де можливо дотримуватися дистанції або контактувати лише з близькими вам людьми, наприклад, подорож автомобілем,

– наголосила вона.

Що варто додатково зробити при плануванні подорожі