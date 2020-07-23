Как безопасно путешествовать во время пандемии COVID-19
Любая поездка поездом, самолетом, автобусом или собственным авто предполагает контакт с новыми людьми. В незнакомых условиях может быть сложнее соблюдать социальную дистанцию и гигиену рук, что повышает риски подхватить коронавирус.
Об этом написала экс-глава здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.
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Важно помнить, что вирус никуда не исчез из нашей жизни. И такие решения (разрешение путешествовать, – ред.) могут создавать ошибочное мнение, что уже все в порядке. Но это не так,
- отметила экс-министр.
Рекомендации Супрун относительно путешествий во время пандемии коронавируса
Если ваше путешествие не является насущным, лучше его отложить на какое-то время
По словам Ульяны Супрун, особенно опасно, если вы планируете визит к родителям или родственникам старшего возраста, которые страдают хроническими болезнями и находится в зоне риска получить тяжелое течение COVID-19.
"Важно быть осторожным, чтобы не "привезти" вирус с собой и не подвергать опасности своих близких", – отметила она.
Не путешествуйте, если чувствуете себя плохо и чувствуете симптомы
К примеру, среди симптомов есть повышенная температура, кашель и насморк.
Это очевидный совет, но многим людям свойственно переносить болезнь на ногах или игнорировать симптомы,
– добавила экс-глава Минздрава.
Всегда проверяйте условия въезда в страну
Проверить условия въезда возможно на сайте Министерства иностранных дел, или же на официальных сайтах посольств.
Сейчас ситуация очень изменчива, в некоторых странах есть отдельные требования, например сделать ПЦР тест и иметь с собой его результаты, заполнить определенные формы онлайн или обязательно оформить страховой полис. Надо проверить заранее, – отметила Супрун.
Узнайте больше о мерах безопасности, которых придерживается перевозчик
К примеру, некоторые авиакомпании присылают уведомления своим пассажирам о том, какие меры они принимают для уменьшения рисков распространения вируса информируют о новых правилах в салоне. Супрун рекомендует выбирать наиболее надежного перевозчика, который заботится о безопасности своих пассажиров и придерживается необходимых рекомендаций.
Если есть такая возможность, выбирайте транспорт, где возможно соблюдать дистанцию или контактировать только с близкими вам людьми, например, путешествие на автомобиле,
– подчеркнула она.
Что стоит дополнительно сделать при планировании путешествия
- Позвоните или напишите заранее в место куда собираетесь, чтобы получить дополнительную информацию или узнать, работает ли вообще оно.
- Возьмите с собой достаточно спиртосодержащего антисептика, салфеток, масок для лица.
- По возможности возьмите достаточно пищи для перекусов и воды, чтобы уменьшить необходимость заходить в супермаркет в транзитных местах или во время остановок.
- Возьмите необходимые лекарства.
- Используйте безналичные опции оплаты везде, где это возможно.
- Придерживайтесь базовых правил – физической дистанции в 1,5-2 метра и гигиены рук.