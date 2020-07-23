Любая поездка поездом, самолетом, автобусом или собственным авто предполагает контакт с новыми людьми. В незнакомых условиях может быть сложнее соблюдать социальную дистанцию и гигиену рук, что повышает риски подхватить коронавирус.

Об этом написала экс-глава здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Важно помнить, что вирус никуда не исчез из нашей жизни. И такие решения (разрешение путешествовать, – ред.) могут создавать ошибочное мнение, что уже все в порядке. Но это не так,

- отметила экс-министр.

Рекомендации Супрун относительно путешествий во время пандемии коронавируса

Если ваше путешествие не является насущным, лучше его отложить на какое-то время

По словам Ульяны Супрун, особенно опасно, если вы планируете визит к родителям или родственникам старшего возраста, которые страдают хроническими болезнями и находится в зоне риска получить тяжелое течение COVID-19.

"Важно быть осторожным, чтобы не "привезти" вирус с собой и не подвергать опасности своих близких", – отметила она.

Не путешествуйте, если чувствуете себя плохо и чувствуете симптомы

К примеру, среди симптомов есть повышенная температура, кашель и насморк.

Это очевидный совет, но многим людям свойственно переносить болезнь на ногах или игнорировать симптомы,

– добавила экс-глава Минздрава.

Всегда проверяйте условия въезда в страну

Проверить условия въезда возможно на сайте Министерства иностранных дел, или же на официальных сайтах посольств.

Сейчас ситуация очень изменчива, в некоторых странах есть отдельные требования, например сделать ПЦР тест и иметь с собой его результаты, заполнить определенные формы онлайн или обязательно оформить страховой полис. Надо проверить заранее, – отметила Супрун.

Узнайте больше о мерах безопасности, которых придерживается перевозчик

К примеру, некоторые авиакомпании присылают уведомления своим пассажирам о том, какие меры они принимают для уменьшения рисков распространения вируса информируют о новых правилах в салоне. Супрун рекомендует выбирать наиболее надежного перевозчика, который заботится о безопасности своих пассажиров и придерживается необходимых рекомендаций.

Если есть такая возможность, выбирайте транспорт, где возможно соблюдать дистанцию или контактировать только с близкими вам людьми, например, путешествие на автомобиле,

– подчеркнула она.

Что стоит дополнительно сделать при планировании путешествия