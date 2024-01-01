Дослідження охопило понад 67 000 учасників. Тож, результати і дійсно є показовими.

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Які чотири типи низьковуглеводних дієт досліджували:

дієта з тваринними білками та жирами

дієта з рослинними білками та жирами

здорова низьковуглеводна дієта з акцентом на рослинному білку та корисних жирах (наприклад, оливковій олії)

нездорова низьковуглеводна дієта, яка містила тваринні жири, більше тваринних білків та рафіновані зернові.

Що побачили вчені

Дослідження показало, що при дотриманні дієти з акцентом на цільні зерна, рослинні олії та білки з рослин у людей були вищі шанси утримати нормальну вагу.

І навпаки, ті, хто дотримувався дієти з тваринними білками і жирами низької якості, з плином часу схильні були набирати вагу.

Висновок. Тривале дотримання нездорової низьковуглеводної дієти, багатої на тваринні білки та жири, призводило до збільшення ваги упродовж кількох років, тоді як перехід на більш здоровий спосіб харчування з рослинними білками та жирами – допомагав утримувати вагу або сприяв її втраті й надалі.

Якість їжі важлива

Дієтологи наголошують, що якість продуктів відіграє важливу роль у будь-якій дієті. Ваш щоденний вибір їжі здатний впливати не лише на вагу, а й здоров'я загалом. Для цього перевагу слід надавати фруктам, некрохмалистим овочам, цільним зернам, горіхам, бобовим, рослинним оліям.

Результати, які представили вчені підкреслюють важливість не просто дотримання дієти, а й приділення уваги якості їжі для досягнення і підтримки бажаної ваги та здорового способу життя.