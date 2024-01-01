Дослідження охопило понад 67 000 учасників. Тож, результати і дійсно є показовими.
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Які чотири типи низьковуглеводних дієт досліджували:
- дієта з тваринними білками та жирами
- дієта з рослинними білками та жирами
- здорова низьковуглеводна дієта з акцентом на рослинному білку та корисних жирах (наприклад, оливковій олії)
- нездорова низьковуглеводна дієта, яка містила тваринні жири, більше тваринних білків та рафіновані зернові.
Що побачили вчені
Дослідження показало, що при дотриманні дієти з акцентом на цільні зерна, рослинні олії та білки з рослин у людей були вищі шанси утримати нормальну вагу.
І навпаки, ті, хто дотримувався дієти з тваринними білками і жирами низької якості, з плином часу схильні були набирати вагу.
Якість їжі важлива
Дієтологи наголошують, що якість продуктів відіграє важливу роль у будь-якій дієті. Ваш щоденний вибір їжі здатний впливати не лише на вагу, а й здоров'я загалом. Для цього перевагу слід надавати фруктам, некрохмалистим овочам, цільним зернам, горіхам, бобовим, рослинним оліям.
Результати, які представили вчені підкреслюють важливість не просто дотримання дієти, а й приділення уваги якості їжі для досягнення і підтримки бажаної ваги та здорового способу життя.