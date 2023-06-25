Однак це зовсім не означає, що потрібно просто прийняти збільшення ваги як неминучий процес старіння. Існують кілька порад, які можуть допомогти схуднути навіть після 50 років. Тож, розповідаємо, чому так відбувається і зрештою, як схуднути після 50 років.

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Передусім потрібно розуміти які саме перешкоди, стають на шляху до схуднення у зрілому віці.

Фактор 1: втрата м'язової маси

До 50 років люди втрачають близько 10% м'язової маси. І це проблема не лише косметична, адже зменшення м'язової маси також впливає на те, як ви спалюєте калорії. М'язи є більш метаболічно активними, тому вони спалюють більше калорій, а не жир.

Отже, коли співвідношення м'язів до жиру високе, це означає, що людина може спалювати більше енергії навіть у сидячому положенні. А ось щоб наростити м'язову масу, потрібно займатися спортом. І це також спалює калорії.

Тому після 50 років важливо продовжувати займатися спортом (або почати, якщо ви не робили цього раніше). Всі вправи корисні, але найбільш ефективними є силові, адже вони є секретом нарощування м'язів.

Ця проблема стосується як чоловіків, так і жінок. 2021 року в журналі Sports Medicine були опубліковані дослідження, які показали, що силові тренування — не лише чоловіча справа. Жінки після 50 років отримують від них стільки ж переваг, що й чоловіки того ж віку.

Фактор 2: уповільнення метаболізму

Вчені попередньо стверджували, що з віком метаболізм уповільнюється, але останнє дослідження це спростовує. Нові дані вказують, що у віці 20 – 60 років метаболізм залишається фактично стабільним, поки м'язова маса людини не змінюється. Лише після 60 він починає уповільнюватися – орієнтовно на 0,7 % щороку.

Що робити, щоб не втрачати м'язову масу М'язова маса втрачається не лише через брак силових вправ, але й через відсутність у раціоні білка. Щоб цього не сталось, слід звернути увагу на такі його джерела як нежирне м'ясо, яйця, високоякісні харчові добавки. Дослідження, яке опубліковане в American Journal of Clinical Nutricion показало, що вживання однакової кількості білка під час трьох прийомів їжі – покращує силу м'язів, а це сприяє тому, що метаболізм після 50 років не уповільнюється.

Також фахівці рекомендують випивати упродовж дня достатню кількість рідини.

Коли людина п'є воду, її тіло проходить через процес під назвою термогенез (приведення рідини до температури тіла). Він потребує енергії, тому випиваючи склянку води, ви прискорюєте метаболізм і спалюєте калорії. Рідина також потрібна для складного циклу перетворення білків і вуглеводів у корисну енергію,

– пояснюють фахівці.

Звичайно, не менш важливо й займатися спортом. Особливо кардіо вправами, які підтримують метаболізм. Чудово підійдуть велопрогулянки, біг підтюпцем або звичайна ходьба. Найкраще займатись зранку, тоді до кінця дня можна отримати прискорення метаболізму.

Фактор 3: гормональні зміни

Через зниження рівня тестостерону та естрогену організм починає накопичувати жир саме в районі живота, що робить процес скидання зайвої ваги складнішим.

Зниження рівня естрогену у жінок призводить до зміни відкладання жиру на стегнах, животі. Також воно може стати причиною резистентності до інсуліну, що також негативно впливає на вагу.

А у чоловіків зниження тестостерону призводить до зменшення м'язової маси і, як результат, до уповільнення метаболізму.

Фактор 4: менш активний спосіб життя

Через брак сил, часу або зниження мобільності через хвороби, з віком люди стають менш активними.

Варто зазначити, що втрата зайвої ваги відбувається не лише під час активного потовиділення. Висновки останніх досліджень свідчать, що жир спалюється в організмі за будь-якої швидкості активності. Але найбільше змін відбувається у тих, хто ходить повільно і має надмірну вагу.

Фактор 5: зміна звичок сну

Зв'язок між збільшенням ваги та недосипанням таки існує. Наприклад, одне з досліджень у BMJ Open Sport & Exercise Medicine показало, що учасники, які погано спали, наступного дня їли більше та споживали велику кількість висококалорійної їжі. Також нестача сну негативно впливає на регуляцію гормонів греліну (підвищення апетиту) та лептину (пригнічення відчуття голоду).

А тому, намагайтеся щодня лягати і вставати в один і той самий час. Адже коливання графіка сну негативно впливають на метаболізм.