Ба більше, фахівці вважають, що з віком нездорова кількість жиру в молоці може становити ризик серцевих захворювань, підвищення холестерину та схожих хронічних захворювань у людей.

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Зверніть увагу! За даними Національної медичної бібліотеки, у склянці молока 5 грамів насичених жирів, що становить 20% добової потреби. А насичені жирні кислоти сприяють розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту.

Водночас вживання молока зміцнює кістки

Доктор Мохаммед Ісмаїл, хірург-консультант-ортопед лікарні Прашант, каже, що кальцій, білок і вітамін B необхідні для зміцнення кісток. А молоко власне і багате кальцієм. Це просто прекрасне джерело цього мікроелемента.

Ба більше, з віком жінкам потрібно більше кальцію. Узагалі фахівці радять жінкам починати приймання добавок кальцію після 35 років, а після 55 років дозу збільшити, щоб запобігти остеопорозу.

Остеопороз – що це за захворювання Остеопороз — розповсюджене системне захворювання скелета, яке супроводжується зниженням міцності кісткової тканини і підвищеним ризиком переломів. Захворювання зазвичай не викликає хворобливих відчуттів, є прихованою патологією. Характерних клінічних проявів, а отже і симптомів захворювання не існує. Найчастіше про остеопороз можуть свідчити деформації хребта (поява "горба") та біль у спині.

Лікарі пояснюють, що молоко містить фосфат кальцію.

Нам потрібні основні мінерали для кісток. Жінкам старше 35 років слід приймати кальцієві добавки, а жінкам старше 55 років – приймати щонайменше 1000 міліграмів кальцію,

– зазначив Мохаммед Ісмаїл.

Важливо! Орієнтовно 20% людей мають непереносимість лактози. Ці люди не можуть споживати лактозу, оскільки у них алергія на неї.

Яке молоко варто вживати після 35

Лікар наголосив, якщо ви не хочете приймати інші кальцієві добавки, найкращим варіантом є молоко. Якщо вам за 35, обирайте молоко з низьким вмістом жиру.