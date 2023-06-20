Ба більше, фахівці вважають, що з віком нездорова кількість жиру в молоці може становити ризик серцевих захворювань, підвищення холестерину та схожих хронічних захворювань у людей.
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Водночас вживання молока зміцнює кістки
Доктор Мохаммед Ісмаїл, хірург-консультант-ортопед лікарні Прашант, каже, що кальцій, білок і вітамін B необхідні для зміцнення кісток. А молоко власне і багате кальцієм. Це просто прекрасне джерело цього мікроелемента.
Ба більше, з віком жінкам потрібно більше кальцію. Узагалі фахівці радять жінкам починати приймання добавок кальцію після 35 років, а після 55 років дозу збільшити, щоб запобігти остеопорозу.
Остеопороз — розповсюджене системне захворювання скелета, яке супроводжується зниженням міцності кісткової тканини і підвищеним ризиком переломів.
Захворювання зазвичай не викликає хворобливих відчуттів, є прихованою патологією. Характерних клінічних проявів, а отже і симптомів захворювання не існує.
Найчастіше про остеопороз можуть свідчити деформації хребта (поява "горба") та біль у спині.
Лікарі пояснюють, що молоко містить фосфат кальцію.
Нам потрібні основні мінерали для кісток. Жінкам старше 35 років слід приймати кальцієві добавки, а жінкам старше 55 років – приймати щонайменше 1000 міліграмів кальцію,
– зазначив Мохаммед Ісмаїл.
Яке молоко варто вживати після 35
Лікар наголосив, якщо ви не хочете приймати інші кальцієві добавки, найкращим варіантом є молоко. Якщо вам за 35, обирайте молоко з низьким вмістом жиру.